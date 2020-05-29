5 причин бросить курить

- Улучшится общее состояние здоровья, состояние лёгких.
- Увеличится ваш бюджет. Кроме экономии на сигаретах, вы будете тратить меньше денег на лекарства от простуды.
- Если вы бросите курить до 50 лет включительно, то в следующие 15 лет снизите риск смерти в 2 раза в отличие от курильщиков.
- Быстро снизите шансы перенести инсульт, инфаркт, а также риск хронических заболеваний лёгких и рака лёгких.
- В 2 раза снизите риск импотенции в отличие от курильщиков.
Табак — легальный наркотик — может вызвать даже более сильную зависимость, чем нелегальные наркотики. Если вы ещё курите, то пришло время бросить.
Кей Кузьма, «Всегда в форме»
Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.