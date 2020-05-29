5 причин бросить курить

Улучшится общее состояние здоровья, состояние лёгких. Увеличится ваш бюджет. Кроме экономии на сигаретах, вы будете тратить меньше денег на лекарства от простуды. Если вы бросите курить до 50 лет включительно, то в следующие 15 лет снизите риск смерти в 2 раза в отличие от курильщиков. Быстро снизите шансы перенести инсульт, инфаркт, а также риск хронических заболеваний лёгких и рака лёгких. В 2 раза снизите риск импотенции в отличие от курильщиков.

Табак — легальный наркотик — может вызвать даже более сильную зависимость, чем нелегальные наркотики. Если вы ещё курите, то пришло время бросить.

Кей Кузьма, «Всегда в форме»

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.