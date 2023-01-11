7 правил стройности

Хотите иметь подтянутую фигуру? Соблюдайте правила стройности.

1. Знайте: ВЫ НЕ ОДИНОКИ в своём желании стать стройнее! Творец, создавший вас по Своему образу и подобию, тоже сильно желает вашей стройности! Он хочет видеть вас цветущими и здоровыми. И Он силён помочь вам в деле похудения, как и во всех остальных добрых делах, потому что Он очень любит вас! Во всех добрых начинаниях Он на вашей стороне. Никогда не сомневайтесь в этом.

2. ПЕЙТЕ ЧИСТУЮ ВОДУ в течение дня. Примерная норма воды: 30 мл на 1 кг массы тела. Вода нужна для нормального обмена веществ в организме, ведь она — растворитель, основа всех жидкостей тела.

3. ХОРОШО НАЕДАЙТЕСЬ ПО УТРАМ. Ешьте досыта, чтобы не проголодаться до самого обеда. Пусть это будет еда из неочищенных (цельных) растительных продуктов: фасоли, ячки, кукурузы, гороха, неочищенного риса, ржи, овса, гречки, чечевицы, сои, капусты, свёклы, тыквы, моркови, лука, зелени и т. п.

Обед также должен быть достаточно сытным, но через 5, а лучше 6 часов после завтрака.

Ужин (никому не нужен) лучше всего пропустить, но если боитесь умереть от голода во сне, то пусть ваш ужин будет лёгким и ранним, иначе как вы успеете проголодаться к завтраку и сможете выполнить третье правило стройности?

4. ВОЗДЕРЖИВАЙТЕСЬ ОТ ПЕРЕКУСОВ между завтраком и обедом, между обедом и ужином. Это ключевое правило! Если вы перекусываете, то уровень инсулина будет держаться на высоком уровне весь день, а инсулин — жирообразующий гормон. С высоким уровнем инсулина жир не уйдёт никогда! Ни яблочки, ни ягодки, ни конфетки, ни семечки, ни компот, ни другие цветные напитки не должны попадать вам в рот вне завтрака, обеда или ужина. Пятичасовые перерывы в еде — главное условие для похудения. Если вас неудержимо потянуло на кухню в намерении закинуть что-нибудь в рот, то сожмите волю в кулак, несколько раз глубоко вдохните и выпейте два стакана чистой воды.

5. Ваша еда должна содержать БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕТЧАТКИ. Клетчатка есть во всех нерафинированных растительных продуктах. Клетчатка помогает работе желудочно-кишечного тракта, впитывает и выводит из тела токсины и замедляет всасывание питательных веществ в кровь, а это удерживает инсулин на нормальном уровне. Можно увеличить количество клетчатки, добавив к своему завтраку или обеду ложку запаренных отрубей. Забудьте про белую выпечку, сладости и жареную пищу. Не ешьте полуфабрикаты и готовые продукты. Наслаждайтесь натуральным вкусом цельных злаков, бобовых, зелени, орехов, овощей и фруктов и… развивайте кулинарные способности.

6. МНОГО ДВИГАЙТЕСЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ! Проходить 10000 шагов в день в быстром темпе — одна из полезнейших привычек. Приседания, отжимания, растягивание эспандеров — средства держать свои гормоны под контролем. Когда вы переживаете стресс, пойдите в уединённое место и присядьте 40 раз (или сколько сможете). Получайте удовольствие от движения, общения с людьми и природой, и жиросжигающие гормоны будут «выплёскиваться через край».

7. СПИТЕ ПРАВИЛЬНО.

Правила сна:

Не есть за 5 часов до сна. Помните, что инсулин на ночь — это жир!

За час до сна перестаньте смотреть в светящиеся экраны. Освещение должно максимально соответствовать естественному вечернему небу. Тогда вы будете засыпать быстро и легко, сразу после засыпания начнёт обильно вырабатываться жиросжигающий гормон мелатонин. Таким образом, вы будете худеть во сне, и однажды утром из зеркала вам улыбнётся стройняшка.

Спите в полной темноте. Чем темнее вокруг, когда вы спите, тем больше мелатонина выработается в вашем теле.

Сон должен продолжаться 7 – 8 часов.

Потребуются терпение и самообладание, будьте тверды! Поначалу будет трудно, но скоро (недельки через три) вы привыкнете к этим правилам, и жизнь станет легче.

Будьте уверены: Сам Бог помогает вам! Представляйте себе, что, когда вы постройнеете, ваша походка станет лёгкой, ваше сердце радостно вздохнёт, ваши суставы скажут спасибо, поясница шепнёт: «Я люблю тебя и останусь с тобой навсегда», а ваши близкие будут восхищаться и гордиться вами!

Елена Голованова,

инструктор по физкультурно- оздоровительным технологиям

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.