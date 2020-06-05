7 уроков пандемии

Умение наблюдать и извлекать уроки из происходящего очень полезно. Самое главное, не отказываться от сделанных выводов сразу после окончания бури. Итак, чему нас научил коронавирус?

Содержание:

Люди с радостью верят лжи и распространяют ложь.

Люди вынуждены признать, что Библия права, но не торопятся следовать ей.

Страх делает людей управляемыми.

Церкви закрыты. Личные отношения с Богом выходят на первый план.

Нужно быть законопослушными гражданами, пока это не противоречит Закону Божьему.

Кризис показывает истинный характер людей.

Миром можно управлять. Пандемия это доказала.

1 Люди с радостью верят лжи и распространяют ложь.

Каких только методов лечения и профилактики нового заболевания не придумали люди! И ведь народ делится в соцсетях даже самыми нелепыми рекомендациями.

Не стоит быть легковерными. СМИ обладают великой силой воздействия. Наступит день, когда через СМИ сам лжехристос будет обращаться к людям. Большинство поверят. Поверят без проверки. Ведь Библию-то не читают, не изучают. А она предупреждает, что в последние дни сам дьявол явится людям, выдавая себя за Иисуса. Эта величайшая подделка будет происходить «со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлёт им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи» (Библия, 2 Послание фессалоникийцам 2:10, 11). Дьявольские чудеса будут транслировать по всем каналам. Кто же не поддастся на коварный обман? Те, которые примут «любовь истины для своего спасения». А что такое истина? «Слово Твоё есть истина» (Евангелие от Иоанна 17:17). Истина — это Слово Божье, Библия.

Библия — надёжный путеводитель и достоверный источник информации. Обращайтесь к ней.

2 Люди вынуждены признать, что Библия права, но не торопятся следовать ей.

Телеведущие вдруг сказали: «Люди, а Библия-то права. Наверное, её Автор что-то знал и смыслил, когда давал советы относительно питания и карантина».

В Библии говорится о правилах карантина и самоизоляции. Бог даже подробно проинструктировал, что есть можно, а что категорически запрещено. Об этом, кстати, и говорили ведущие, упоминая библейскую книгу Левит, 11 главу. Вспомнили, что новый вирус пришёл из Китая, где питаются тем, что в Библии названо нечистой пищей. Мы скажем, что змеи, летучие мыши, крысы — гадость. Вряд ли нас прельстят верблюд или тушканчик. Но, возможно, вы удивитесь, узнав, что Библия запрещает употребление в пищу свинины и крольчатины. Это нам уже ближе, правда? Так чем мы лучше китайцев? Удивительно, что в стране, где многие считают себя христианами, люди находятся в невежестве относительно советов Библии — главного христианского источника.

Ну вот, я вам сообщила про свинину и крольчатину. Чтобы не быть легковерными (смотри урок 1), прочитайте сами 11 главу книги Левит. Как вы распорядитесь этой информацией? Примете к сведению, но будете питаться, как и раньше? Или приведёте жизнь в соответствие с тем, что советует Бог, Который сотворил нас и лучше знает, что для нас хорошо, а что нет?

А теперь прочитайте библейскую книгу Исход, 20 главу. Там приводится полный текст Десяти заповедей. Если у вас нет Библии, то прочитайте Десять заповедей на стр. 7 этой газеты. Не секрет, что большинство россиян с трудом могут припомнить 2 – 3 заповеди из полного списка. А ведь Бог дал десять. Не пора ли не только пассивно соглашаться с тем, что заповеди нужно соблюдать, но и действовать в согласии со своей верой? «Вера без дел мертва» (Библия, Послание Иакова 2:20).

3 Страх делает людей управляемыми.

Иисус предупреждал, что в последние дни «люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную» (Евангелие от Луки 21:26). Перепуганные люди ради собственной безопасности согласны подписать любой документ и согласиться на любой закон и на любой контроль: если нужно отказаться от наличных денег ради общего блага, то откажемся; если нужно предоставить доступ к биометрическим данным, то на здоровье; если нужно проголосовать за сильного лидера, то проголосуем и т. д. Нынешняя пандемия наглядно показала, что мир можно контролировать. И чем серьёзнее будет кризис, тем жёстче будет контроль.

4 Церкви закрыты. Личные отношения с Богом выходят на первый план.

Ни месс, ни причастий, ни крещений, ни отпеваний… Исповедоваться теперь нужно непосредственно перед Богом, с Ним Одним решать вопросы жизни и смерти. Те, для кого посещение церкви — единственное время приобщения к духовному, в условиях самоизоляции могут совсем позабыть о Господе. Напротив, те, чья вера глубока и жива, будут использовать это непростое время для того, чтобы укрепить отношения с Создателем. Личная молитва, чтение Библии выходят на первый план. Религия посредников уступает место живым отношениям с Богом. Воспользуйтесь этой возможностью. Тогда время, проведённое в карантине, может стать самым счастливым временем вашей жизни. Временем спасения.

5 Нужно быть законопослушными гражданами, пока это не противоречит Закону Божьему.

В потоке информации сложно сориентироваться. Одни нагнетают панику, другие самоуверенно игнорируют все санитарные нормы. Не о наших ли днях в Библии сказано, что на земле будут царить «уныние народов и недоумение»? Кому верить, кого слушать? Библия учит: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа» (1 Послание Петра 2:13).

Если нас призывают без необходимости не покидать жилище, будем послушны. Если просят сообщать врачам о признаках недомогания, будем послушны. Если просят ходить в маске, нет проблем. Если приглашают быть волонтёрами, мы согласны.

С другой стороны, если законы страны входят в противоречие с Законом Божьим, то апостолы предлагают рассуждать так: «Судите, справедливо ли пред Богом — слушать вас более, нежели Бога?» (Деяния Апостолов 4:19).

Вскоре настанет время, когда руководители государств примут так называемый «воскресный закон», противоречащий четвёртой заповеди, называющей именно субботу освящённым Богом днём. Кого мы послушаем тогда?

6 Кризис показывает истинный характер людей.

Страх перед вирусом многих ожесточает: люди готовы подраться за последний пакет гречки на полке магазина, расправиться с соседями, возвращающимися в родной город с вахты из Москвы. Даже взгляды у людей становятся подозрительными, ведь любой человек — потенциальная угроза.

Много молодёжи гуляет по улицам, несмотря на запреты. Вряд ли они задумываются, что могут сделать смертельный подарок родной бабушке. А уж если родная бабушка с ними не живёт, так до чужих бабушек и дедушек дела нет. Эгоизм цветёт пышным цветом: если я не в группе риска, то всё можно.

С другой стороны, есть те, кто готов поддержать и протянуть руку помощи. Многие стали волонтёрами, чтобы избавить от лишнего риска больных и пожилых людей. Есть те, кто, не имея никаких признаков заболевания, для перестраховки в общественных местах надевает маску (и вовсе не для того, чтобы не заразиться самому, а чтобы невольно не причинить вред другим).

Чувствуете разницу? К какой группе относитесь вы?

7 Миром можно управлять. Пандемия это доказала.

До недавних пор было непонятно, как в разных странах могут приниматься похожие законы, как мировое правительство может распространить своё влияние по всей земле, как может быть установлен тотальный контроль, а мир стать цифровым. Недавние события показали, что это вполне возможно. Теперь остаётся ждать, какая беда настигнет мир после коронавируса и принятие каких законов она повлечёт за собой.

Бог много лет назад сказал пророку Даниилу о грядущих событиях: «Наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (Библия, книга пророка Даниила 12:1).

У Бога есть особенная книга — книга жизни. Те, кто принял Иисуса как своего Спасителя и Искупителя, кто попросил Его простить грехи и укреплять в ежедневной борьбе с искушениями, кто каждый день общается с Богом, изучает Его послание к нам — Библию, кто соблюдает написанное в ней, — имена тех записаны в книгу жизни. Им нечего бояться, потому что Бог пообещал: «И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придёт на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се, гряду скоро» (Библия, книга Откровение 3:10, 11).

Перед лицом опасности люди могут много чего наобещать себе, окружающим и Богу, но стоит угрозе миновать, как недавно давшие обещания с лёгкостью забывают о них. Давайте извлечём уроки из происходящего, чтобы, вооружившись поддержкой Неба, без страха встретить грядущие события.

Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.