Аборт: как избежать страшной ошибки

Она стояла и ждала его. Волнуясь, она прикрывала руками округлившийся живот. Он не вышел. Его не волновала её проблема.

Идя домой, она лихорадочно думала: «Что делать? Как быть? К кому обратиться за помощью? Больница, врачи… А что если уже поздно? Мой неродившийся малыш — как быть с ним?»

Страшное слово — аборт. Что оно означает? Это убийство того, кто ещё не родился, кто никогда не видел солнечного света, кто никогда не вдыхал весенний воздух, кто ещё не может выбирать: выбор делают за него, ещё нерождённого. Аборт — это самый отвратительный вид убийства.

Почему люди идут на это? Кто-то считает, что появление ещё одного ребенка в их семье — это помеха, у кого-то ребёнок появился вне брака или в раннем возрасте, кому-то ребёнок мешает закончить учёбу или сделать карьеру. Невоздержание в подлинном смысле этого слова лежит в основании большей части бед и несчастий в этом мире и ежегодно уносит десятки тысяч жизней. Если бы люди добросовестно соблюдали Закон Божий, не было бы ни горя, ни бедности, ни преступлений.

Когда была сотворена наша планета — прекрасная и безгрешная, идеальное место для жительства человека, — также была сотворена и первая супружеская пара — Адам и Ева. Имя «Ева» в переводе с еврейского означает «жизнь» — дающая жизнь женщина, а никак не убийца своих собственных детей. Основное предназначение прекрасной половины человечества — быть матерью. Именно в этом её преимущество.

Вот как описывает свой опыт женщина, прошедшая через аборты, в беседе с писательницей, публикующей рассказы.

— А ещё я не смогу иметь детей, никогда. Я делала аборты, не задумываясь о здоровье. Ребёнок мне тогда только мешал бы. Теперь же мне никто и никогда не помешает, — она горько усмехнулась и заплакала.

Прошло не меньше получаса, прежде чем мне удалось её успокоить.

— У тебя ребёнок есть? — спросила она меня.

— Двое.

— Счастливая! И муж, наверное, хороший.

— Да.

— А знаешь, почему я рассказала тебе свою историю?

— Почему?

— Я знаю, ты пишешь рассказы. Напиши обо мне. Предупреди девчонок, чтобы они ценили отношения. Пусть не растрачивают себя.

Сделанного не вернуть. А горькие сожаления и испорченное здоровье останутся на всю жизнь.

Но что делать, если жизнь уже зародилась, а ребёнок кажется помехой и обузой? Не отчаиваться, не торопиться и обратиться за помощью и советом, прежде всего к Творцу, дающему жизнь и к людям, находящимся рядом.

Русская пословица гласит: «Бог дал зайку, даст и лужайку». Жизнь прекрасна во всех её проявлениях. Чудо зародившейся жизни по-прежнему является чудом. Жизнь зарождается не по воле случая, но по воле Творца. Она драгоценна. Когда Господь даёт жизнь, Он знает, как о ней позаботиться.

Но действительно ли надежда на Бога помогает? Люди, твёрдо верящие, что у проблем есть решение, ощущают дополнительный прилив сил. Необходимо научиться развивать и поддерживать надежду. Надежда — это инструмент выживания в этом мире.

Чем закончилась история девушки, жизненная ситуация которой описана в начале статьи? Она решила пойти в больницу, чтобы избавиться от ребёнка. Придя туда, она разговорилась с медсестрой, которая оказалась верующим человеком. Медсестра эта рассказала девушке, что надежда всё ещё существует, что Бог рядом и обязательно поможет решить все проблемы. Прошло много лет. Мальчик, родившийся у этой девушки, стал врачом и спас многие человеческие жизни. А всё благодаря тому, что она сумела довериться.

Господь всегда рядом, для Него нет безвыходных ситуаций. Доверьте Ему свою проблему. И Он обязательно поможет вам.

_______________________________

Статья подготовлена по материалам книг, выпущенных издательством «Источник жизни»: Эллен Уайт «ВОЗДЕРЖАНИЕ», Татьяна Сахарова «СОЛНЦЕ СНОВА ВЗОЙДЁТ»,

Джулиан Мелгоса, Михельсон Боргс «ПОД ПАРУСОМ НАДЕЖДЫ».

Как купить книги издательства «Источник жизни»:

Посетите интернет-магазин: www.7knig.org Позвоните: бесплатный звонок (для жителей РФ) по телефону: 8-800-100-54-12 E-mail для заказа книг: inmarket@lifesource.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.