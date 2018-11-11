Абсолютная невероятность

— Скажите, вы верите в Бога?

— Да, конечно.

— А в теорию эволюции?

— Разумеется. Это же наука.

— А в то, что люди произошли от обезьяны?

— Пожалуй.

Примерно так отвечали случайные прохожие, к которым мы обратились на улице.

Сегодня мы предлагаем фрагмент интервью с человеком, ответы которого отличаются от ответов большинства. Елена Тихоновна Титова — кандидат биологических наук, работает в системе Национальной академии наук Беларуси, является автором книги «Я восхищаюсь делами рук Твоих».

— Как вы, воспитываясь в атеистической культуре, пришли к пониманию того, что есть Творец?

— Практически вся моя научная деятельность, подготовка диссертации и дальнейшая научно-педагогическая работа прошли под знаком атеизма. Одно время мне даже довелось преподавать эволюционизм в вузе. Я просто верила, что Бога нет и что эволюционная идея вполне удовлетворительно объясняет происхождение мироздания и жизни, в частности. Никакой альтернативной научной информации не было. Конечно, я знала, что верующие говорят о сотворении, но это представлялось областью сказок и мифов, настолько атеизмом было пропитано всё вокруг: образование, наука, СМИ. Прорыв произошёл, когда в эпоху перестройки стала появляться креационная литература, которая практически сразу открыла мне истину, и я увидела Творца. Первой такой книгой была книга Бена Хобринка «Эволюция. Яйцо без курицы». Я познакомилась с научными фактами, которых не было в учебниках. С другой стороны, сразу стало очевидным, что эволюционные трактовки противоречат научным фактам, которые разумнее объяснить сотворением, а также противоречат законам природы, например, законам термодинамики.

Стало совершенно ясно, что существует Всемогущий Творец. Об этом говорят:

• разумность законов природы;

• уникальность Земли;

• фантастическая сложность живых существ;

• их информационная насыщенность и генетический код;

• эстетические закономерности (красота форм, цветов, звуков и т. д.);

• неоспоримые свидетельства быстрого и недавнего формирования геологических слоёв с многочисленными ископаемыми остатками, что могло произойти только в условиях Всемирного потопа;

• отсутствие так называемых переходных форм в мире ископаемых.

Следует также отметить гениальные инженерные решения в природе (которые человек пытается позаимствовать, и не всегда ему это удаётся) и нравственные категории, которые невозможно вывести из материального мира. Без Творца невозможно правдоподобно объяснить появление разумной личности — человека.

Человеческий мозг — самая сложная и самая уникальная структура во Вселенной — это 10 – 30 млрд нервных клеток и 400 000 км нервных волокон, соединённых так, чтобы мы могли думать, строить планы, заниматься творчеством, фантазировать, проявлять эмоции.

Как биохимику и молекулярному биологу, мне наиболее близки свидетельства в пользу Божьего творения именно из данной области — это генетический код и высочайшая избирательность в строении биологических молекул живого организма (белков и нуклеиновых кислот). Самопроизвольно такая избирательность не возникает. Самозарождение и самоусовершенствование, о которых нам втолковывает эволюционная гипотеза, невозможны. Они противоречат фундаментальному закону природы — Второму началу термодинамики.

Второе начало термодинамики гласит, что все физические системы, предоставленные самим себе, стремятся к дезорганизации и упадку. Нынешнее высокоупорядоченное состояние Вселенной объяснимо только с позиций сотворения её именно в таком виде.

К сожалению, на этом уровне (признания Творца и только) я, что называется, застряла лет на десять. Бог представлялся очень далёким… К библейскому Богу я пришла, когда случилось несчастье в моей семье, а медицина оказалась бессильной. Тогда я поняла, что только Господь может помочь.

Это был скачок в веру за несколько дней. Страшное чувство приближения тяжелейшей утраты сменилось спокойствием и уверенностью, даже не надеждой, а уверенностью, что Господь не оставит меня.

До сих пор удивляюсь этому превращению. Я пришла в церковь, приняла Христа. И Бог совершил чудо в моей жизни. Это было 16 лет назад. Мой близкий человек, которому медики поставили смертельный диагноз, сегодня жив и здоров.

— Как пришла идея написать книгу?

— Конечно, идея появилась не сразу. Вначале было ощущение, что ситуация, когда чуть ли не во всех сферах общества практически полная монополия эволюционистов, неправильная и несправедливая, и её надо исправлять.

Если есть два противоположных мировоззрения, им надо дать равные условия для завоевания умов и сердец людей. Для чего человеку дана свободная воля? Чтобы он мог выбирать.

Ощущения созрели в желание написать о креационной концепции и научных доводах в её пользу, чтобы помочь людям разобраться и сделать выбор, на чью сторону встать — теизма или атеизма. Вдохновляло ощущение, что это поручение от Господа. В моей работе над книгой вдохновляла надежда, что книга поможет людям отказаться от эволюционистских представлений и повернёт их лицом к Богу. Её читатели — это, прежде всего, те, кто задаётся вопросами — кто мы, откуда, что нас ждёт и что делать. Книга нужна также верующим, чтобы устоять перед эволюционной псевдонаукой и иметь аргументы в разговоре с неверующими и скептиками.

— Как вы думаете, почему эта псевдонаука так популярна и живуча?

— Материализм и эволюционизм — это официальная доктрина ООН и ЕС, единственный путь объяснить мироздание без Бога.

Материализм сделал науку своей служанкой. Наука добывает факты, а эволюционисты трактуют их со своих позиций. И люди соглашаются, так как доверяют науке — ведь она дала блага цивилизации.

Бог не нужен, так как верят в неограниченные возможности человеческого разума. Гордыня же не позволяет допустить над собою верховную власть. Ведь люди желают жить так, как хочется, потакая своим греховным страстям, а определённые круги баснословно наживаются на эксплуатации пороков. К тому же, атеистическое мировоззрение действительно крепко вбито в головы множества людей, искренне верящих в его правильность и «научность».

По материалам интервью Елены Титовой журналу

«Управитель» (№4. 2018) upravitel.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (259) ноябрь 2018 г.