Ад и рай: библейский взгляд

Как понимать ад и рай: буквально или иносказательно?

Вплетение в христианское учение платоновского взгляда на природу человека породило множество ложных учений. Небиблейское определение смерти способствовало возникновению ошибочной веры в то, что душа сразу после смерти попадает либо в рай, либо в ад, где, согласно этому бесчеловечному учению, Бог, якобы, истязает грешников всю вечность.

Сторонники учения о бессмертии души истолковывают слово «ад» как место обитания душ умерших грешников, продолжающих сознательное существование после смерти. Однако древнееврейское слово «шеол» (преисподняя, ад) в Ветхом Завете и древнегреческое слово «хадес» (ад) в Новом Завете используются исключительно для обозначения могилы, места упокоения мёртвых, а не наказания нечестивых. Например, патриарх Иаков отвечает своим сыновьям, которые упрашивают его взять младшего сына Вениамина с собой в Египет: «…не пойдёт сын мой с вами; потому что брат его умер, и он один остался; если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдёте, то сведёте вы седину мою с печалью во гроб (шеол)» (Библия, книга Бытие 42:38). В этом случае слово «шеол» означает могилу.

Более того, в Библии указывается, что в ад (шеол) отправляются все — и верующие, и неверующие. «Всему и всем — одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и [злому], чистому и нечистому… как добродетельному, так и грешнику…» (книга Екклесиаста 9:2). Этот текст ясно показывает, что как благочестивые люди, так и нечестивые после смерти уходят в одно и то же место: они успокаиваются в могиле.

Понятие об аде как месте, где грешники всю вечность испытывают непрекращающиеся муки, было заимствовано из греческой мифологии. Согласно Библии, нет сейчас места, которое называют «адом» и где наказывают грешников после смерти. Каждый человек получит реальное воздаяние за свои поступки только после суда Божьего и Второго пришествия Христа.

Воздаянием для каждого верующего будет вечная жизнь в Царствии Небесном, на новом небе и новой земле, что подразумевает возвращение потерянного рая. Те, кто не веровали и отвергли спасительный дар Иисуса Христа, наследуют вечное небытие, но не вечные муки в «адском пламени». Так, например, Иисус предлагал сделать выбор между полным уничтожением и вечной жизнью: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Евангелие от Матфея 7:13, 14). Здесь Иисус противопоставляет путь, ведущий к погибели (полному уничтожению), и тернистый путь, ведущий к жизни в Небесном Царстве.

Апостол Иоанн в книге Откровение говорит о грядущей победе над смертью: «И смерть и ад повержены в озеро огненное…» (Откровение 20:14). «Смерть и ад» в этом тексте используются как синонимы. Озеро огненное имеет символический смысл, поскольку смерть и ад являются абстрактными понятиями и не могут быть брошены в огонь или поглощены им. С помощью этого образного языка Иоанн провозглашает окончательное уничтожение смерти и могилы. Если бы под словом «ад» подразумевалось некое «адское пламя», то каким образом оно может быть повержено в озеро огненное?

Учение о вечных муках противоречит пророчеству о новом мире, о котором сказано, что «ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (книга Откровение 21:4). Если бы агонизирующие грешники остались вечной реальностью в обновлённой Божьей Вселенной, как апостол Иоанн осмелился бы утверждать, что «ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет»? Вечные муки требуют наличия бессмертной природы от рождения. Однако Священное Писание говорит нам, что человек не обладает бессмертной душой.

Валерий Гулита