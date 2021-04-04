ADRA предоставила наборы для укрытия тысячам людей, пережившим землетрясения в Индонезии

Землетрясения в Индонезии вызвали оползни, перекрывшие дороги в некоторых районах и разрушившие мосты. Кроме того, было снесено более 1100 домов.

ADRA* предоставила комплекты для укрытия примерно 2000 человек. В комплекты укрытий входят сверхпрочный брезент, используемый для создания стен и крыш, полотенца, простыни и постельные принадлежности. Команда в Индонезии также собирает данные о дополнительных насущных потребностях выживших.

«Когда происходит стихийное бедствие, наша работа только начинается, и, несмотря на кризис, мы продолжаем работать, потому что потребность в этом велика», — говорит Клинтон Раппелл, региональный директор ADRA в Индонезии.

* Адвентистское Агенство Развития и Помощи (ADRA) — это международное гуманитарное подразделение Церкви адвентистов седьмого дня, работающее в 118 странах. Его работа обеспечивает устойчивое развитие сообществ и помощь при стихийных бедствиях. Цель ADRA — служить человечеству, чтобы все могли жить так, как задумал Бог.

Источник: logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.