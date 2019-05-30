Адвентист, избранный в Национальную академию наук, прославляет Бога

Дэвид Уильямс, заведующий кафедрой социальных и поведенческих наук в Гарвардском университете, профессор общественного здравоохранения, стал одним из 100 вновь избранных членов Национальной академии наук (НАН) и первым адвентистом седьмого дня, избранным в главный научный орган Соединенных Штатов Америки.

(Альберт Рис, адвентист и декан Медицинского факультета Университета Мэриленда, в 1998 году был избран в Национальную академию медицины, связанную с этим организацию, и в настоящее время является членом совета этой группы. Оба эти выдающихся ученых и исследователя — консультанты и заместители директора Отдела здоровья Генеральной конференции Церкви адвентистов седьмого дня).

Принимая честь стать членом Национальной академии наук, Дэвид Уильямс сказал: «христианское образование никоим образом не ограничивает успех, которого можно достичь». А под христианским образованием Уильямс подразумевает образование адвентистов седьмого дня. Уильямс получил начальное и среднее образование в Кастри, Сент-Люсия, степень бакалавра — в Университете Южного Карибского бассейна (высшем адвентистском учебном заведении в Тринидаде и Тобаго), а затем степень магистра в области богословия и общественного здравоохранения — в принадлежащих адвентистам университетах Эндрюса и Лома Линда. Впоследствии Уильямс получил степень магистра и доктора наук по социологии в Мичиганском университете.

Дэвид Уильямс процитировал своего друга и коллегу Уинтли Фипса, певца, номинированного на Грэмми, и пастора Церкви адвентистов седьмого дня: «Вам не нужно идти на компромисс, чтобы быть признанным», и подчеркнул, что верность Божьим правилам не ограничивает успех в труде и достижения. «Я знаю, что есть некоторые молодые профессионалы среди адвентистов, которые считают, что для достижения успеха им, возможно, придётся участвовать в научных конференциях в субботу, — объяснил Дэвид. — Они говорят о том, что невозможно добиться успеха и при этом остаться верным Богу во всех отношениях». Далее Уильямс сказал о том, что его избрание в Национальную академию наук подтверждает обратное — можно добиться признания в своей области, оставаясь при этом верным Богу во всём.

По данным веб-сайта, есть 2 347 активных членов НАН, уполномоченных Конгрессом США в 1863 году для «расследования, изучения, экспериментов и составления отчётов по любому предмету науки», в которых также отмечается, что «члены НАН избираются в знак признания выдающихся достижений, а членство считается высокой честью».

Дэвид сказал, что намерен продолжать трудиться в области исследований и образования, оставляя результаты в руках Бога: «Я хотел бы, пока Бог даёт мне здоровье и силы, продолжать вносить вклад в проведение научных исследований и подготовку исследователей следующего поколения».

Уильямс также является заместителем директора Отдела здоровья Генеральной конференции и летом 2019 года выступит в университете Лома Линда с основным докладом на Глобальной конференции по здоровому образу жизни. «По мере того, как возникают потребности и возможности, я счастлив использовать любые дары, которые дал мне Господь, чтобы быть благословением для людей, — сказал Дэвид. — А также для того, чтобы лидеры нашей Церкви в области здравоохранения могли лучше выполнять служение в области здоровья и становиться теми, кем Бог хочет, чтобы мы были».

Тема, к которой, по словам Дэвида Уильямса, он всегда возвращается в своих беседах с молодыми людьми, звучит так: «Мечты Бога выше, чем могут достичь наши самые смелые и высокие человеческие помыслы. Наша задача состоит в том, чтобы отдать Господу всё и позволить Ему использовать нас так, как мы никогда не могли бы себе представить».

Марк А. Кельнер

Источник: esd.adventist.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2019 г.