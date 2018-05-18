Адвентистская авиация совершила первый полет в отдаленную деревню

Жители Ветап в Оксапмине, Телефомин, в провинции Сандаун в Папуа-Новой Гвинее (PNG), впервые стали свидетелями посадки самолета Адвентистского Авиационного Служения (Adventist Aviation Services — AAS) прямо в своей деревне.

Капитан Джефф Даунс, генеральный директор AAS в Гороке, совершил 1 мая один из своих последних рейсов, чтобы проверить новую взлетно-посадочную полосу в Ветап, прежде чем он закончит свое служение в PNG и вернется в Соединенные Штаты в конце месяца.

Даунса сопровождал его сын, два геодезиста — Чарли Икоси и Осерой Тайрен из Агентства Сельских Аэродромов (РАА, Горока), которые отправились на обследование взлетно-посадочной полосы, а также адвентистский пастор Рональд Лук, местный житель Ветапа, который сейчас проживает в Гороке.

Из-за отсутствия необходимой дорожной инфраструктуры люди Ветапа в течение последних 43 лет были лишены основных услуг, таких как школы и больницы.

«Впервые после долгих лет забвения мы так счастливы видеть приземлившийся в нашей деревне самолет», — сказал Хохай, пионер-адвентист, который был крещен в адвентистской церкви еще в 1964 году, когда в Ветап прибыли первые миссионеры. Он сказал, что его дети будут иметь долгосрочные выгоды от этого проекта.

Проект растянулся на полтора года, чтобы завершить работу с использованием ручных, традиционных и современных инструментов. Необходимо доделать еще несколько деталей, прежде чем взлетно-посадочная полоса будет полностью готова в июне.

Местные участники проекта Дипоп и другие молодые люди, такие как Ойкен, Шедрик и Керема, были первыми, побуждая людей склонить головы и руки, с надеждой увидеть свет, сияющий сверху, и эти усилия окупились. «Поговорите о Божьей доброте и прославляйте Его имя за те благословения, которые Он дает», — сказал Даунс, когда спросили его мнение о проекте.

Люди Ветапа выразили благодарность Богу и ААС. «Теперь мы также можем пользоваться основными услугами, как и любой другой гражданин PNG», — сказали они.

О компании Адвентистское Авиационное Служение

AAS работает в PNG с 1964 года. Как написано на их веб-сайте, их миссия заключается в поддержке работы Церкви адвентистов седьмого дня в PNG, предоставляя недорогой и надежный транспорт. Она также предоставляет различные услуги окружающим сообществам и доступ к отдаленным областям PNG, которые недоступны для автомобильного транспорта.

В своей работе по поддержке миссии адвентистской церкви в этой южно-тихоокеанской стране ААС предоставляет транспорт пасторам, учителям и Библейским работникам. Она также регулярно доставляет строительные материалы для строительства церквей, школ и клиник.

Рональд Люк, Adventist Record и Adventist Review

Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2018 г.