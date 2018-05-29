Адвентистский певец и аранжировщик были вовлечены в королевскую свадебную церемонию

Присутствие и вклад адвентистов седьмого дня на королевской свадьбе принца Гарри и Меган Маркл 19 мая 2018 года были значительными благодаря работе аранжировщика Марка Де Лиссе и солиста Пола Ли.

Новая обработка старой песни

Де Лиссе, адвентистский музыкант из Великобритании, сделал аранжировку песни «Stand By Me», исполненную Королевским Евангельским Хором во время церемонии. По оценкам, за церемонией по телевизору или онлайн по всему миру следило 1,9 миллиарда человек.

Многие эксперты и комментаторы согласны с тем, что среди привычной пышности и обстоятельств, обычно связанных с этими событиями, церемония 19 мая во многом имела духовный тон. Это было видно в знакомых гимнах, библейских отрывках, вдохновляющих выступлениях, в которых содержались элементы спасения, и выступлении Евангельского Хора во время священной церемонии бракосочетания.

«Stand by Me», выбранный королевской парой Гарри и Меганом, Де Лиссе использовал из-за слов, которые для них изображали обязательство и верность в браке. Учитывая этот благородный мотив, Де Лиссе изменил оригинальную версию, чтобы сделать акцент на том, чтобы оставаться рядом с любимым человеком. Идея заключалась в том, чтобы сосредоточиться на выполнении брачных обетов, которые отражают «быть рядом» с этого дня, в радости или печали, в богатстве или бедности, в болезни и здравии, любить и заботиться, пока смерть не разлучит нас».

Для Де Лиссе речь шла о том, чтобы доносить сегодня смысл этой вести о обязательствах и верности всем людям в рамках брачных отношений, независимо от культуры, веры или убеждений. Это был акцент, достигнутый в свете популярности, которую он оживил с увеличением загрузок на Spotify и других социальных музыкальных платформах. Кроме того, это вызвало дискуссии и популярные дебаты, в результате чего тема брака вышла на первый план.

Неожиданная роль

Помощник президента конференции Южной Англии (SEC) Пол Ли, исполнявший главную роль в песне, был узнаваемым лицом на телевидении среди адвентистского населения. В многочисленных телевизионных и радиоинтервью, которые последовали за этим, Ли поделился с Новостями Британской Унионной конференции (BUC), что он пел с Королевским Евангельским Хором несколько лет назад, и его попросили помочь хору для этого выступления. Роль солиста отводилась известному исполнителю. Однако после того как Гарри и Меган встретились с хором на репетиции, в которой Ли временно был солистом, королевская чета попросила Ли солировать в день их свадьбы.

Стаж Ли в музыке насчитывает более 40 лет, в течение которых он пел и выступал на профессиональной основе. Его музыкальное мастерство обнаружилось в молодости, в возрасте восемнадцати лет, когда он стал известен на телевидении после создания песенки для детского телешоу.

Адвентистская церковь давно знакома с талантом Ли. В результате этого в течение нескольких лет он был приглашен служить региональным музыкальным директором, прежде чем взять на себя свою нынешнюю роль помощника президента Конференции.

После участия Ли и Де Лиссе увеличилась активность на веб-сайте региональных церквей и социальных сетях BUC News, поскольку зрители стараются узнать больше, поделились руководители церкви. «Это предоставило общественности уникальную возможность познакомиться с другими разделами веб-сайта Церкви адвентистов седьмого дня, в которых объясняются убеждения, миссия и общественное служение в Соединенном Королевстве и во всем мире», — сказали они.

Новости Британской унионной конференции и Adventist Review

Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2018 г.