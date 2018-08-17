Адвентисты на Ямайке просят работодателей уважать субботний покой работников

Церковь адвентистов седьмого дня на Ямайке недавно обратилась к работодателям в частном и государственном секторах с призывом уважать конституционные права трудящихся на свободу от религиозной дискриминации.

В апелляции говорилось о сообщении Национального профсоюза работников (NWU), в котором, среди прочего, указывалось, что рабочему из Нефтяной компании Ямайки (PETCOM) была приостановлена выплата с декабря 2017 года, поскольку он отказался работать в субботу, его день поклонения.

Найджел Кок, директор отделов коммуникации, внешних связей и религиозной свободы церкви на Ямайке, сказал, что он говорил с рабочим в конце июля и что тот считает, что его права были нарушены.

«Основываясь на том, что было представлено мне рабочим и NWU, похоже, существует явное и грубое нарушение права работника на его свободу вероисповедания», — сказал Кок.

Через несколько дней после подачи апелляции от церкви представители PETCOM сообщили в заявлении, что работнику будет разрешено вернуться 30 июля 2018 года.

«Это небольшая победа», — сказал Кок. Он добавил, что несколько членов церкви имели подобные проблемы с работой в этом году.

«Мы сожалеем о том, что некоторые работодатели даже отказывались нанимать квалифицированных лиц на основе религиозных убеждений или практики этих лиц», — сказал Кок.

Кок сказал, что студенту, зарегистрированному в национальной программе летней работы, отказали в работе и отправили домой, услышав, что он не может работать по субботам. «Церковь вмешалась в ситуацию студента, и он тоже был восстановлен, чтобы начать работать 30 июля», — сказал Кок.

«Практика этих работодателей противоречит конституционным правам рабочих и лиц, ищущих работу, и не соответствует закону о гибкой рабочей неделе, который позволяет работнику выбирать день отдыха для использования в качестве дня поклонения, если он или она так желает, без каких-либо последствий со стороны работодателя, — объяснил Кок.

Кок, будучи генеральным секретарем Национальной ассоциации религиозной свободы Ямайки, указал на положения Устава об основных правах и свободах, внесенные в Конституцию. Он также упомянул Закон о занятости (гибкие условия трудового соглашения) (другие положения) от 2014 года и его влияние на изменение раздела 2 Закона о трудовых отношениях и промышленных спорах. Положения обоих публичных законов делают религиозную дискриминацию трудовым спором, который имеет право на разрешение.

«Как церковь, мы приветствуем поддержку профсоюзов в этом критическом вопросе. [Мы также] призываем поддержку ассоциаций работодателей, чтобы они присоединились к усилиям по поощрению и укреплению уважения прав работников в отношении их свободы от религиозной дискриминации на рабочем месте», — сказал Кок.

Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2018 г.