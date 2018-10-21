Адвентисты приняли участие в работе форума Общественной палаты Российской Федерации по вопросам свободы совести

16 и 17 октября в Общественной Палате РФ состоялся Всероссийский форум «Религия в контексте политической и конституционно-правовой системы Российской Федерации», приуроченный к 25-летию принятия Конституции Российской Федерации и 100-летию Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви.

Организаторами мероприятия выступили Комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации, Постоянная комиссия по культурным правам, образованию и науке Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Комиссия по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, Кафедра государственно-конфессиональных отношений ИГСУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС), «Славянский правовой центр» (СПЦ).

В работе Форума приняли участие религиозные и общественные деятели, религиоведы, юристы, правозащитники, а также представители Администрации Президента Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, члены Общественной палаты Российской Федерации.

Весомый вклад в работу форума внесли пасторы и руководители Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня Евро-Азиатского дивизиона, Западно-Российского союза и Московского объединения.

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25-летие принятия Конституции Российской Федерации – правовой основы российского государства и общества – повод оценить достижения и проблемы принятой в России модели государственно-религиозных отношений, участие религиозных объединений в развитии гражданского общества в стране, полноправными членами которого они являются.

Участники форума отметили, что религиозные объединения и создаваемые ими некоммерческие организации активно взаимодействуют с государством по широкому спектру ключевых общенациональных задач. Такое плодотворное сотрудничество востребовано в делах благотворительности, воспитания молодёжи, реализации масштабных программ в сфере культуры, образования, просвещения. Трудно переоценить вклад религиозных объединений в сбережение нашего исторического наследия, непреходящих духовно-нравственных, семейных ценностей и их усилия по сохранению единства и общественного согласия.

Участники форума отметили усилия государства по созданию комфортных условий деятельности религиозных объединений в стране и помощь в решении их актуальных проблем и вопросов. На форуме были рассмотрены актуальные вопросы правового регулирования, а также достижения и проблемы в области религиозной деятельности, развитии волонтерского движения, вопросы реализации свободы совести в контексте антиэкстремистского законодательства, земельные и имущественные отношения религиозных объединений, экспертная деятельность в религиозной сфере, взаимодействие религиозных объединений с органами государственной власти и местного самоуправления. Были отмечены и сформулированы основные проблемы по этим темам, требующие дальнейшего решения и совершенствования.

По итогам форума в контексте обсужденных проблем будут выработаны и направлены соответствующим органам государственной власти и заинтересованным организациям рекомендации и предложения, а также издан сборник материалов и докладов участников форума.

Олег Гончаров

Источник: esd.adventist.org

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2018 г.