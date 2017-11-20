Адвентисты отметили 500-летие Реформации выпуском новой книги

Книга исследует влияние Реформации на свободу совести и убеждений.

Ровно через 500 лет после того, как Мартин Лютер опубликовал свои 95 тезисов у двери церкви замка Виттенберг, Адвентисты Седьмого Дня опубликовали новую книгу, в которой исследуется глубокое и сложное наследие протестантской Реформации.

Книга «Беседы о реформации, христианской идентичности и свободе совести», была представлена 31 октября в штаб-квартире Генеральной конференции церкви в Сильвер-Спринг, штат Мэриленд, Гануном Диопом, директором отдела по связям с общественностью и религиозной свободы (PARL). Представляя издание, Диоп сказал, что его цель состоит в том, чтобы изучить влияние Реформации на основную ценность адвентистов — свободу совести и убеждений.

«Во многих отношениях Реформация была подобна удару молнии, которая изменила ход истории и помогла сформировать современный мир, конечно, с точки зрения религии, но также с точки зрения политики, права и философии», — сказал Диоп. «Адвентисты Седьмого Дня, наряду со многими другими христианскими деноминациями, прослеживают свою родословную до этого судьбоносного периода всемирной истории.

По этой причине, сказал Диоп, книга призвана объединить многообразие различных взглядов на Реформацию и свободу совести — не только адвентистских мыслителей, но и представителей других конфессий, включая баптистов, меннонитов и квакеров.

Среди участников «Бесед о реформации» — Тед Н.К. Вильсон, президент всемирной адвентистской церкви; Дэвид Трим, историк-адвентист и директор отдела архивов, статистики и исследований Генеральной конференции; Невилл Каллам, Генеральный секретарь и Генеральный директор баптистского Всемирного Союза; Сесар Гарсия, Генеральный секретарь Всемирной конференции меннонитов; Гретхен Кэстл, генеральный секретарь Всемирного комитета консультаций для друзей, Дэвид Литтл, научный сотрудник Центра Беркли в Джорджтаунском университете, и У. Коул Дарем-младший, известный юрист-мормон.

Книга опирается на презентации, сделанные в начале этого года на симпозиуме, организованном отделом PARL Генеральной конференции. Мероприятие, состоявшееся 1 июня в Ньюсеуме в Вашингтоне, округ Колумбия, собрало ученых и религиозных лидеров вместе с защитниками религиозной свободы в честь 500-летия Реформации.

Среди разнообразных тем, изучаемых в книге, — формирование адвентистской идентичности, христианский «импульс к преследованию», так называемая Радикальная Реформация и Восстановительный взгляд мормонов на Реформацию. В первой главе книги Диоп дает вводный контекст с историческим и философским обзором влияния идей Лютера.

Для получения дополнительной информации о доступности «Бесед о реформации, христианской идентичности и свободе совести» посетите веб-сайт PARL по адресу www.adventistliberty.org

Беттина Краузе

По материалам сайта Adventist Review

Источник: logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2017 г.