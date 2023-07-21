Америка готовит путь Риму

Какова роль Америки в библейских пророчествах?

«Сокрытое Сокровище» периодически пишет о зверях из библейских пророчеств. Эти звери символизируют какие-то империи или какую-то власть. Ниже приведён текст 13 главы книги Откровение, где мы видим двух «зверей», которые сыграют решающую роль в событиях, предшествующих Второму пришествию Христа.

На основании Библии и истории мы делаем вывод, что первый зверь, представленный в этой главе, — папство. Другой зверь (выходящий из земли) — это США, молодое государство с невинными агнчими рожками, но говорящее, как дракон (дьявол).

После публикации последней статьи с упоминанием роли США в пророчествах, нам написал читатель, утверждая, что мы ловим антиамериканскую волну, стараясь угодить правительству. Ну что на это сказать? Наверное, самым действенным нашим аргументом было то, что не мы первые придумали, что второй зверь — это США. И придумали не вчера. Несколько веков назад об этом писали сами американцы, честно исследовавшие Писание. Речь тут не о патриотизме или современных антизападных настроениях.

Первый зверь из 13 главы книги Откровение (папство) на некоторое время выбыл из политической игры. Но что мы видим сегодня? Папа римский — главный миротворец, духовный и моральный лидер, который идёт на контакт со всеми — мусульманами, буддистами, шаманами… Экуменическое движение (за объединение религий) шествует по планете. Некоторые политики на полном серьёзе полагают, что урегулировать российско-украинский конфликт под силу только папе. Риму нужно было время, чтобы зализать раны, сегодня он вновь стал активным игроком на политической арене.

Итак, Ватикан выходит из закулисья. В то же самое время США всё меньше напоминают кроткого ягнёнка. Америка стала всемирным диктатором. Она устраивает революции, поставляет правителей, решает, кому и что можно продавать… У неё есть мощные экономические рычаги для управления другими странами. В 17 тексте 13 главы Откровения мы читаем, что именно этот зверь лишит возможности покупать и продавать тех, кто не поклонится первому зверю. Мы видим, как отрабатываются механизмы осуществления этого пророчества.

То, что произойдёт вскоре, выйдет за рамки политики. Это будет вопрос поклонения — религиозный вопрос. Два великих заблуждения, навязываемых папством, — бессмертие души и святость воскресного дня — отдают людей во власть сатаны. Он подстраивается под современные порядки и нравы, принимая вид ангела света. Вскоре будут совершаться чудеса, исцеления больных, а также происходить многие другие неоспоримые сверхъестественные явления. Но за ними будет стоять не Бог, а другая личность.

Весь мир ополчится против тех, кто не откажется от Закона Божьего. Отступившая от истины церковь скрывает и подменяет суть второй и четвёртой заповедей. Но Слово Божье так характеризует людей, которые не примут начертание зверя: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (книга Откровение 14:12). Заповеди Божьи приведены на стр. 7 этой газеты. Найдите их сами в Библии, прочитайте собственными глазами. И примите решение повиноваться больше Богу, нежели людям. Даже если они будут творить великие чудеса. Даже если ради верности Богу придётся отказаться от преимущества покупать и продавать. Даже когда примут закон, чтобы убиваем был всякий, кто не подчинится «звериной» власти.

События развиваются стремительно. Двурогий зверь (США) на самом деле работает на первое чудовище — папство. Скоро его выход. Многие будут обмануты. Да не окажемся мы с вами в их числе!

Михаил Руканов

«Зверь с рогами, подобными агнчим, выходит “из земли”. Народ, изображённый таким символом, утверждает себя не за счёт свержения другой власти — он располагается на ещё не занятой никем территории и развивается мирно и постепенно. Следовательно, этот народ не мог появиться среди густонаселённых враждующих между собой государств Старого Света, среди беспокойного моря “народов, людей, племён и языков”. Его следует искать в западном полушарии.

Какая нация начала укрепляться и возвышаться в Новом Свете в 1798 году, обещая стать великой державой и привлекая к себе внимание мира? Толкование этого символа не вызывает никаких сомнений. Один-единственный народ соответствует данному пророчеству — оно безошибочно указывает на Соединённые Штаты» (Э. Уайт, «Великая борьба», XIX век).

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.