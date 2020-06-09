Ангел-защитник

Галина уже 20 лет благодарит Господа за то, что однажды тёмной ночью Он чудесным образом спас её жизнь.

Моему ребёнку ещё не было трёх лет, когда мне пришлось выйти на работу после декретного отпуска. До декрета я работала проводником, теперь же меня заставили мыть вагоны. А эта работа с восьми вечера до двух ночи. После смены, несмотря на поздний час, я не осталась ночевать в поезде, а пошла домой к дочурке: Оленька всё никак от груди не отвыкала, ждала, плакала. Да и бабушке тяжело с ней сидеть всю ночь.

Прошла я уже половину пути, посмотрела по сторонам — вроде бы нет никого, помолилась и пошла дальше. У гаражей я увидела незнакомого мужчину. Он последовал за мной. Вдруг он обхватил меня за шею и стал душить. Я подумала: «Прощай, моя Оленька, я больше тебя не увижу, не обниму». Вдруг напавший вытаращил глаза и отпустил меня. А я как будто спиной вижу, чувствую, что что-то яркое, как шар, катится на нас. Такое огромное, как луна, только огненное. Мужчина ударил меня между глаз и убежал. Что же так напугало его? Я сначала думала, что это машина, но почему с одной фарой? Почему она дальше не проехала, а тут же пропала, как будто её и не было?

Я знаю, что это Господь меня спас. И пока я жива, буду помнить этот случай и рассказывать о нём всем своим друзьям. Сейчас моей Оленьке 22 года. А тогда было два с половиной. Уже 20 лет я благодарю Господа за моё спасение! Кстати, на работе меня восстановили на прежнюю должность.

Галина Журавлёва, г. Красноуфимск, Свердловская область

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.