Ангелы всегда рядом

7 дней в неделю профессиональные христианские психологи готовы прийти на помощь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Представляем вам волонтёрский проект «Аngel7D».

Подробнее о деятельности проекта «Аngel7D» рассказывает его руководитель Александр Сбоев:

Проект запустился в феврале 2016 года. Идея его создания вынашивалась давно. Началось с того, что я столкнулся с проблемой, а рядом не было нужного человека, которому я мог бы довериться. Этот период жизни совпал с моим крещением.

Я попал в ДТП, погибли трое моих друзей, и в меня стреляли в субботний день из пневматического ружья. Пуля попала чуть выше виска, я получил трещину черепа. Было разочарование в Божьей любви.

Потом я доверился ближним, а в ответ получил недопонимание и осуждение. Я ушёл в себя и от Бога. Потом вспомнил, что дал обещание Иисусу быть с Ним, и стал молиться. Переборол все трудности и хотел найти себя в служении Богу. Сначала поддерживал людей в социальных сетях, а потом появилась идея объединить психологов-христиан в одну команду. Ведь вокруг столько разводов, обид и непонимания во взаимоотношениях между людьми. Секрет успеха нашего проекта в том, что мы побуждаем людей доверять свои проблемы Богу.

Наша команда психологов постоянно обновляется. За 4 года это уже второе поколение команды. Я очень благодарен первому коллективу, обработавшему порядка 700 писем. В нынешней команде собрался коллектив из 22 человек. Все они профессиональные практикующие психологи.

Чаще всего нам пишут о проблемах семейного характера, взаимоотношениях между супругами, о проблемах в воспитании детей и в учёбе. Также людей беспокоят панические атаки и депрессия. Многие теряют смысл жизни. Порой людям некому рассказать о своих переживаниях. Пишут нам и те, кто страдает разными видами зависимостей. В нашей команде психологи разных направлений. Каждому, кто написал нам, в течение трёх дней стараемся оказать помощь.

С каждым человеком ведётся скрупулёзная работа. Порой требуется пройти целый курс бесед. Мы работаем через электронную почту, по Skype, WhatsApp, Viber и по телефону. Все абсолютно анонимно.

Что побуждает принимать участие в проекте психологов, которые тратят свои силы и время, чтобы абсолютно бесплатно оказывать помощь людям? Об этом рассказала клинический психолог София Винокурова:

Многие считают, что религия и психология несовместимы. Да, с одной стороны, они правы, и светская психология отрицает религию и религиозные принципы, пытаясь занять их место. Концепция такой психологии вынуждает посещать бесконечные сеансы и отдавать кучу денег за то, что психолог копается в прошлом и говорит, что человек волен делать всё, что ему захочется, а если окружение создаёт проблемы, то можно от него просто избавиться.

Служа в команде «Аngel7D», я хочу показать, что психология имеет массу методов работы с проблемами, которые при правильном использовании, дают эффективный результат. Несмотря на то верующий ты или нет, человеческая психика действует по определённым законам, и методы психологии могут помогать людям одинаково эффективно вне зависимости от веры, нации, возраста или пола. Бог создал человека социальным существом, поэтому мы нуждаемся в поддержке других людей. К сожалению, многие люди отказываются от помощи, пытаясь безуспешно решить свои проблемы.

Кроме того, я хочу давать реально полезные советы и новый взгляд на ситуацию. Все психологи высшего уровня отмечают, что помимо работы должно быть то, что ты делаешь бескорыстно, только так возможна полная реализация. Я выбираю такое служение.

О самом запомнившемся случае за время участия в проекте рассказала психолог Вероника Киселёва:

Летом 2019 года к нам обратился молодой человек, который был на грани самоубийства. Я рискнула взяться — это был мой первый случай в этом проекте. В переписке молодой человек был немногословен. А потом он перестал писать, так как отпустил свою проблему, и ему стало легче. Мне запомнился этот случай, потому что был переломный момент, когда молилась вся команда. Мы очень переживали за него. Потом он написал: «Спасибо, стало легче и лучше». Это было чудо! Я понимаю, что Господь через Духа Святого влияет, помогает восстанавливать человека, выводит его на путь жизни.

Подготовила Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2020 г