Популярный израильский музыкальный ансамбль отказался от участия в конкурсе Евровидение из-за Шаббата

Выступление коллектива в международном конкурсе вокалистов Евровидение-2019 было уже во многом предрешено, но график конкурса вступил в конфликт с требованиями шаббата — седьмого дня недели, когда Тора (Пятикнижие) предписывает верующим воздерживаться от работы, ибо этот день считается «знамением между Богом и Израилем»: «Это — знамение между Мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился» (Библия, Исход 31:17).

Музыкальный ансамбль «Шалва» (The Shalva Band), составленный из молодых музыкантов с различными формами инвалидности, стремительно завоевал высокую оценку критики и горячую любовь самой широкой аудитории у себя на родине.

Когда члены ансамбля узнали, что все участники конкурса Евровидение должны пройти генеральную репетицию в день шаббата, они обратились к организаторам с просьбой перенести дату репетиции, чтобы не вынуждать верующих иудеев в составе ансамбля поступать против совести. Однако организаторы ответили, что не могут перенести дату генеральной репетиции по целому ряду убедительных причин — и ансамбль решил отказаться от участия в конкурсе.

Несмотря на это разочарование, группа верит, что ей удалось добиться своей цели — убедить весь мир, что люди с ограниченными возможностями могут быть безграничны в талантах и способны многого добиться, когда им предоставляют равные возможности.

История с отказом ансамбля от участия в конкурсе подлила масла в огонь давних споров о том, следует ли Израилю жёстко следовать предписаниями веры и полностью отказываться от культурных, гражданских, спортивных и других общественных мероприятий в дни шаббата. «Эти споры не прекращаются с самого момента основания государства в 1948 году, — говорит Шуки Фридман, директор Центра религии, нации и государства при Институте демократии Израиля. — Многие хотели бы соблюдать шаббат в умеренном или даже чисто символическом виде».

Следует отметить, что многие в Израиле работают шесть дней в неделю, а шаббат — их единственный выходной, а потому раввин-реформатор Ури Регев считает вопрос шаббата «чрезвычайно сложным». «Здесь не может быть чёрно-белых воззрений и решений, — говорит Регев. — У нас нередки случаи, когда верующие иудеи из числа ведущих спортсменов вынуждены отказываться от турниров в дни шаббата, к примеру. И потому я выступаю за смягчение требований доктрин вероучения в отношении верующих там, где это возможно».

Источник: sedmitza.ru

От редакции: Повеление о соблюдении субботы было дано Богом человечеству при сотворении, т. е. задолго до появления еврейского народа. В то время как некоторые религиозные лидеры предлагают избегать «чёрно-белых воззрений», грех (нарушение Закона Божьего) продолжает быть грехом. Добившись смягчения требований доктрин, так называемые борцы за свободу не смогут воздействовать на решение тех верующих, для которых суббота (шаббат) — установление не человеческое, но Божественное. Заповедь о святости субботнего дня так же важна, как и другие девять. Иисус призывает соблюдать заповеди из любви к Богу, а не просто потому, что это доктрина. Как можно соблюдать заповеди «в умеренном или даже чисто символическом виде»?

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.