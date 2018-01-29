Апокалипсис – встреча с Богом

В конце 2017 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии в храме Христа Спасителя заявил о наступлении в скором времени конца света, предсказанного в Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсисе). Многие задаются вопросом: «Как жить в свете такого будущего?» Давайте порассуждаем, в каком случае человеческая история может завершиться именно апокалипсисом.

Что такое Апокалипсис? По сути, этот термин не несёт в себе негативной нагрузки. В переводе с греческого — это откровение. Бог показывает, что будет в последнее время. Да, жизнь на земле прекратится, но не потому, что Бог так захотел, а потому что грех разрушает этот мир. Поэтому Бог вынужден будет вмешаться, но это вмешательство будет не против человека, а во благо человеку, чтобы спасти нас от того зла, которое мы сами делаем. Апокалипсис — это не конец света, а начало нового мира, где не будет зла, болезней, убийства, преступлений. Это будет начало хорошей, красивой жизни. Только таким способом можно покончить с проблемами, разрушающими наш мир.

Надо понимать, что Апокалипсис случится потому, что мы, люди, творим много зла ближним. В Биб­лии говорится, что Бог собирается «погубить губивших землю» (Откровение 11:18). Проблема человечества в том, что с самого рождения нас влечёт больше грех, нежели святость. Мы приходим в этот мир грешниками. После того, как согрешили первые люди, всё человечество стало инфицировано вирусом греха. Это как плесень, которая пропитывает всё.

Что делать?

Готовы ли мы к событиям, которые произойдут перед Вторым пришествием Христа? Если человек не может примириться с Богом и жить достойно, когда в мире ещё относительно спокойно, то когда начнутся апокалиптические события, говорящие о скором пришествии Христа, сделать это будет ещё сложнее. Во время апокалиптических событий люди разделятся две группы:

1. Люди, которые радуются скорому возвращению Господа и прославляют Его. Они признают себя грешниками, но всем сердцем поверили, что именно ради их спасения любящий Господь отдал Свою жизнь на кресте. Они приняли библейский образ жизни и имеют тесные отношения с Иисусом Христом. Для них это событие — праздник, начало новой светлой жизни, без проклятий греха.

2. Люди, которые не покорились своему Создателю и не смирились с тем, что Бог хочет установить на земле Своё царство добра, любви и справедливости. Своим неверием они отвергали Бога, Который неоднократно предлагал им прощение грехов. Отвергнув кровь Христа, пролитую за них на Голгофе, они утратили возможность попасть в Царство Небесное. Возвращение Христа для них будет проблемой. Для таких людей это действительно будет конец света.

Апокалипсис — это не только события конца мировой истории, это и личная встреча с Богом. В жизни каждого конкретного человека Апокалипсис — это смерть. Вот оно Откровение, вот она — встреча с Богом. Человек предстанет перед Богом, и Бог его спросит: «Почему ты отверг Мою любовь? Как ты воспользовался жизнью, которую Я подарил тебе? Как ты провёл это время: пользовался им только для себя или служил людям, как Я учил тебя? Как ты распорядился дарами и талантами, которыми Я тебя наделил?»

Как бы люди ни отмахивались от подобных вопросов, они всё же задают их сами себе. Почему мысли о событиях Апокалипсиса мучают людей? Потому что нет уверенности в том, что же в действительности произойдёт, будут ли они приняты Богом? Понятно, что каждому придётся дать ответ Богу за прожитую жизнь. Поэтому не лучше ли эту жизнь прожить так, чтобы при встрече с Богом не было стыдно за бесполезно прожитые годы, а напротив, сделать жизнь такой, чтобы эта встреча была радостной, даже если и осталось немного времени.

Надо постараться жить так, чтобы Бог был не какой-то загадочной Личностью для тебя, а Тем, Кого ты хорошо знаешь; Тем, Чью руку помощи ты принял; Тем, отношениями с Кем ты дорожишь. Ведь Бог сделал всё возможное, чтобы эти отношения у нас появились. Не будет ни одного человека, который скажет: «Бог, Ты для Вани всё сделал, а мне не до конца всё объяснил». Каждому человеку однажды будет показана вся картина его жизни и как Бог многократно различными путями показывал, что надо одуматься и поверить в Него. Но при всём этом Он не навязывает нам христианский образ жизни, Он ценит нашу свободу, потому что изначально создал нас как свободных людей и пока ещё долготерпит нас, чтобы все пришли к покаянию и обрели спасение для новой, светлой жизни с Богом.

Александр Шалин, координатор движения

«Доброе православие»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.