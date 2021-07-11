В Канаде арестован мужчина, протестовавший против смены пола своей несовершеннолетней дочерью

Отец, который возражал против того, чтобы его несовершеннолетняя дочь принимала тестостерон в рамках смены пола, был заключён в тюрьму в Британской Колумбии «за неуважение к суду».

Бывшая жена Хугланда, которую поддерживает канадская медицинская и правовая система, продолжает процесс «смены пола» у ребёнка против воли отца.

Хугланд узнал, что, когда его дочь училась в седьмом классе, её называли другим именем, поскольку школьный консультант изменил её имя, не сообщив об этом родителям. По мнению этого консультанта, ребёнок страдал «гендерной дисфорией». Сообщается, что дочери Хугланда рекомендовали принимать тестостерон и направили её в отделение эндокринологии в соседней больнице.

Когда Хугланд решил оспорить дело в суде, судья постановил, что его согласие не имеет отношения к делу и что, если он не подтвердит, что его дочь «мужчина», он будет обвинён в «семейном насилии».

«Год назад у меня был совершенно здоровый ребёнок, и этот совершенно здоровый ребёнок был изменён и уничтожен без всякой уважительной причины», — прокомментировал ситуацию сам Хугланд.

«Она никогда не сможет вернуться к тому, чтобы быть девушкой в том здоровом теле, которое у неё должно было быть. У неё всегда будет низкий голос. Ей придётся бриться из-за растительности на лице. Она не сможет иметь детей». Хугланд сказал, что иногда ему хочется «кричать, чтобы другие родители и люди… поняли, что происходит».

Источник новостей: Седмица.ру

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.