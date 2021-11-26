Арфа, облако, дрынь-дрынь, или чем заниматься целую вечность

Многие представляют себе спасённых в виде ангелочков, свесивших ножки с облачка и играющих на арфах. А давайте узнаем, что говорит Библия о жизни искупленных на небесах.

Знали ли вы, что всю вечность мы на Небесах не проведём? Всего тысячу лет. Начнется это тысячелетие с пришествия Иисуса. Второе пришествие Христа — это событие, о котором Библия говорит многократно и определённо.

Апостол Павел провозглашает: «Сам Господь… сойдёт с неба» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 4:16). Ангелы при вознесении Христа свидетельствовали: «Сей Иисус… придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Библия, книга Деяния Апостолов 1:11). Сам Иисус пообещал: «Приду опять» (Евангелие от Иоанна 14:3).

Второе пришествие Христа — это одна из важнейших тем Нового Завета. Это блаженное упование для каждого христианина. Именно Второе пришествие Христа ознаменует собой начало ожидаемого многими миллениума.

Справка:

Слово «миллениум» происходит из латинского языка и состоит из двух частей: «милло», что значит «тысяча», и «аннум», что значит «годы». Это слово не встречается в Библии, однако используется учёными для обозначения тысячелетия, о котором говорится, например, в 20-й главе книги Откровение: «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет» (Библия, книга Откровение 20:1, 2).

Многие ожидают золотого миллениума здесь, на земле, но Библия сообщает нам следующее:

✅ При Втором пришествии Иисуса воскреснут умершие, любившие Бога, и будут взяты на небеса на 1000 лет вместе с теми верующими, которые встретят Господа живыми.

«Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами» (1 послание фессалоникийцам 4:16–18).

«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его и не приняли начертания на чело своё и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» (книга Откровение 20:4).

«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (книга Откровение 20:6).

✅ Земля в течение этого тысячелетия будет находиться в запустении, дьявол будет скован. Нечестивые погибнут.

«Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет» (книга Откровение 20:2).

«Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 послание Петра 3:10).

Ясно, что на уничтоженной огнём земле прекрасный миллениум невозможен. Тысячелетие после Второго пришествия Христа наша планета будет представлять из себя печальное зрелище. Также из библейских текстов мы видим, что спасённые проведут тысячу лет на небе с Господом. Чем же они будут заниматься всё это время?

Задумайтесь о перспективе провести вместе с Христом целую тысячу лет. Это будет прекрасное время. Кроме того, у вас появится много вопросов. Возможно, вас огорчит, что среди спасённых не оказалось кого-то из ваших близких. Вероятно, вам будет непонятно, почему ваш друг, который был прекрасным человеком, также не был спасён. Поверьте: милосердный Господь ответит на все ваши вопросы. У нас будет возможность проверить справедливость Божьего суда.

Обратите внимание, что говорит Библия о главном занятии искупленных во время тысячелетнего царства: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить» (книга Откровение 20:4).

Мы знаем, что Верховным Судьёй является Сам Бог. Лишь Всеведущий Бог может председательствовать в Небесном суде. Однако в какой-то мере судопроизводство будет доверено и искупленным из людей. В книге Откровение говорится, что «книги раскрыты были» (книга Откровение 20:12). На небесах спасённым будет позволено просматривать небесные записи. Это будет что-то наподобие привычного на земле судебного контроля.

Недаром апостол Павел писал: «Разве не знаете, что святые будут судить мир?.. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов..?» (1 послание коринфянам 6:2, 3).

Мы сможем заглянуть в дела тех людей, которые были осуждены на погибель. Потому Павел предупреждал: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придёт Господь, Который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения» (1 послание коринфянам 4:5).

Это означает, что однажды мы вполне уразумеем, почему Бог не смог спасти некоторых людей. И это понимание придёт во время тысячелетнего царства. Возможно, мы не сможем сами разобраться, почему погиб тот или иной человек. Тогда Бог Сам ответит на наши недоумения. Он покажет нам все способы, какими Он старался привлечь к Себе этого человека, все способы, которыми Он пытался подарить ему Свою любовь. Он покажет нам, что таилось в человеческих сердцах, все тайны, которые эти люди так тщательно скрывали.

И когда этот период «судебного контроля» подойдёт к концу, мы упадём к Божьим стопам и признаем Божью правоту и справедливость. Тогда все искупленные будут петь песнь: «Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои» (книга Откровение 16:7).

Тысячи лет хватит на то, чтобы ответить на все ваши вопросы о других людях и о вашей собственной жизни. Тогда вы окончательно поймёте, почему случилось то или иное событие. Вы узнаете подлинные причины своих радостей и бед. Вы увидите, как все обстоятельства вашей жизни чудесным образом являлись исполнением Божьего замысла.

Дорогой читатель, Бог нежно стучится в твоё сердце. Он любит тебя и желает тебе вечной жизни. Порой Он допускает трудные времена, чтобы ты обратился к Нему. Не пренебрегай этими возможностями. Тогда заветное тысячелетие и всю последующую вечность ты проведёшь с Тем, Кто любит тебя больше жизни.

Вероятно, вам интересно узнать, что же будет, когда закончится тысячелетие? Прекрасный город Новый Иерусалим опустится на землю. Эту захватывающую картину Бог показал апостолу Иоанну, который так описал увиденное: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (книга Откровение 21:2–4).

Всё уляжется, Бог успокоит наши сердца, ответит на все вопросы, вытрет все слёзы, без которых, похоже, не обойдётся даже тысячелетнее царство. Мы будем жить на земле — радоваться, трудиться, любить. Если кто-то очень захочет посидеть на облачке, свесив ножки, вероятно, Бог ему не откажет. Но переживать о том, что спасённых ждёт скука длиной в вечность, точно не стоит.

Подготовил Михаил Руканов

Цитата:

Там бессмертный разум с неувядающим восторгом будет созерцать чудеса творческой силы и тайны искупительной любви. Станут развиваться все способности, умения и навыки; умножится каждый талант. Приобретаемые знания не приведут к умственному переутомлению или истощению жизненных сил. Там можно будет осуществлять самые грандиозные проекты; претворять в жизнь самые возвышенные стремления, самые смелые планы; но и после этого будут новые вершины, которые следует взять; новые чудеса, которые будут вызывать восхищение; новые истины, которые нужно постигать, новые объекты исследования, требующие приложения сил, ума, души и тела.

Эллен Уайт, «Великая борьба»

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.