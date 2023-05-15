Аргументы против ночных бдений

Несколько лет назад один из разделов Книги рекордов Гиннеса был изъят из-за опасений за здоровье претендентов.

У многих людей, пытающихся установить рекорд непрерывного бодрствования, в течение эксперимента появлялись серьёзные нарушения в психике в виде параноидального бреда и галлюцинаций.

Сон — это важный период восстановления энергетических потребностей мозга. Во время сна в нём накапливаются нейромедиаторы — вещества, передающие нервный импульс от одной нервной клетки к другой. Если здоровый человек лишается сна хотя бы на одну ночь, эффективность работы его мозга уменьшается как минимум на 9%. При хронической нехватке сна повышается вероятность развития депрессии, человек становится более уязвимым во время стресса, обостряются хронические воспалительные заболевания, ухудшается работа иммунной системы. Постепенно теряется способность к самоконтролю, человек более импульсивно реагирует на непредвиденные обстоятельства жизни.

Недостаток сна снижает профессиональные способности и может быть причиной несчастных случаев. Усталость вследствие недосыпания занимает второе место (после алкогольного опьянения) среди причин автомобильных аварий. Если вам приходится работать в ночную смену, обязательно посвятите время отдыху в дневное время до обеда. Это не лучший вариант для нашего организма, но он поможет свести к минимуму последствия недосыпания.

Недостаток сна нарушает обмен веществ и может провоцировать сахарный диабет. Учёные провели исследование на молодых здоровых добровольцах, ни у одного из которых не было расстройств сна или нарушения усвоения глюкозы. Они не страдали хроническими заболеваниями, не курили и не злоупотребляли алкоголем. Не принимали медицинские препараты и не лечились от депрессии.

В начале эксперимента испытуемые провели четыре ночи в обычном режиме сна (8,5 часов). А через четыре недели — четыре ночи с укороченным режимом сна (4,5 часа). На протяжении всего времени исследования у добровольцев с помощью специальной иглы брали жировую ткань в области живота. Образцы полученных тканей в лабораторных условиях подвергались воздействию инсулина, и затем изучалось, сколько в ткани содержится фермента протеинкиназы, необходимого для полноценного усвоения клетками глюкозы.

Как оказалось, после ограничения сна способность инсулина повышать уровень протеинкиназы уменьшилась на 30%, а общая чувствительность организма к инсулину снизилась на 16%. По мнению авторов исследования, полученные данные свидетельствуют о том, что недостаток сна может привести к нарушению обмена веществ и обострению уже существующих метаболических изменений в организме. Не исключено, что длительное отсутствие полноценного отдыха может быть пусковым механизмом в развитии сахарного диабета 2-го типа, особенно если существует наследственная предрасположенность.

Исследования показывают, что оптимальная продолжительность сна для человека среднего возраста должна составлять 7 – 8 часов. Дети дошкольного и школьного возраста могут спать 9 – 10 часов. Такая же длительность сна приемлема для пожилых и ослабленных болезнью людей.

Важно помнить, что наилучшее время отхода ко сну — за 2 – 3 часа до полуночи. Один час до полуночи приравнивается по ценности к двум часам после 24:00. Если вы ляжете спать в 22:00 и встанете в 6:00, то в общей сложности это составит восемь часов полноценного отдыха.

Не забывайте, что сон так же важен, как и физическая активность. Если у вас возникает соблазн продлить день за счёт ночи, оставьте на завтра часть своих забот. Не забывайте слова Христа: «Довольно для [каждого] дня своей заботы» (Евангелие от Матфея 6:34).

По книге Алексея Хацинского

«Секреты здоровья и долголетия»

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2023 г.