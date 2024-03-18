О встрече со счастьем.

«Оля, поедем в Май-Тюбе, давно там не были», — говорит мой муж Владимир. В Май-Тюбе живёт моя двоюродная сестра Лида с семьёй. Я не хочу никуда ехать. У меня не очень хорошее самочувствие: всё чаще стала болеть голова, и давление повышается. Немного погодя, подумав, я всё-таки собираюсь. Складываю в сумку гостинцы для Владика, Лидиного внука, мы одеваемся, молимся и едем.

Родственники очень рады нашему приезду. Мы сидим во дворе под огромным раскидистым, похожим на шатёр, деревом, беседуем и пьём душистый травяной чай. Маленький Шарик с забавными ушами тоже рад: он носится по двору, играет с упавшими с дерева грецкими орехами. Муж Лиды Анатолий, жизнерадостный, открытый человек, рассказывает нам о щедрых дарах местной природы: орехах, боярышнике, барбарисе, шиповнике, грибах, целебных травах… Чего только нет в наших горах! «Лучше гор могут быть только горы», — соглашается Анатолий с Владимиром Высоцким.

«Поехали в горы! Соберёте себе трав на чай: как раз сезон», — предлагают родственники. Быстро собираемся, и вот мы уже у подножия гор. Очень скоро все разбрелись, и всё тише звучат голоса. Передо мной гора, склон её пологий, и я решаюсь идти вверх. Я чувствую, как мои лёгкие наполняются кислородом и радость вселяется в сердце. Воздух напоен запахом разнотравья. Мой пакет уже доверху заполнен травами, а я поднимаюсь всё выше и выше… Вдруг останавливаюсь, смотрю вниз и замираю в восторге: передо мной открывается невероятной красоты картина. Май-Тюбе (а в советские времена это село называлось именем Мичурина) утопало в садах, тутовых рощах, виноградниках. Зелёные, фиолетовые, жёлтые квадраты и прямоугольники полей расстилались ярким ковром. Под высоким казахским небом летали птицы и пели свои хвалебные песни Создателю неба и земли. Запела и я:

Пою Творцу я песнь хвалы

За мудрость всех чудес

И приношу Ему дары —

Честь, славу до небес.

Он слово силы лишь сказал —

И тьму рассеял свет,

И к жизни целый мир восстал,

И мрака больше нет.

Небесный свод Он распростёр

Над множеством миров

И цепь высоких снежных гор

Поднял до облаков,

И солнцу лить свой яркий свет

Для жизни всей земли

Он повелел. О человек,

Природе ты внемли!

Я славлю мудрость Бога сил,

Кто чудно мир создал,

Вселенную всю утвердил

И всем Закон Свой дал.

Творец Премудрый и Благой

Явил нам мощь Свою.

И я за жизни дар святой

Ему хвалу пою!

Я как будто стояла на высокой сцене, испытывала особенное чувство восхищения и благодарности Творцу.

— Эге-ге-гей! — раздался чей-то звонкий голос. А я-то думала, что одна здесь. Озираюсь по сторонам и вижу довольно далеко огромный валун, а около него — овец с пастухом. Это он кричит, сложив ладони рупором. Оторопев от неожиданности, стою… Подумав, всё-таки решаюсь подойти к пастуху. Овцы мирно пасутся, пощипывая сочную травку. Лицо пастуха черным-черно (нет, не от загара): огромное чёрное родимое пятно, как маска, покрывает всё его лицо. Я оторопела.

— Привет! — как можно проще и спокойнее говорю я, стараясь не выказать ни страха, ни удивления, ни любопытства.

— Я слышал, как ты пела. Ветер на крыльях своих принёс мне твою песню.

— О, да ты поэт! — засмеялась я. — Я люблю Бога и пела для Него.

— Я тоже люблю Его и тоже пою здесь каждый день для Него, но только, как акын. Ты знаешь, кто такой акын?

Конечно, я знала, кто такие акыны. Это казахские поэты, композиторы, музыканты, импровизаторы, и все в одном лице. Они поют о том, что видят, и о том, что чувствуют. Их песни были очень продолжительными по времени и прерывались только тогда, когда восторженные слушатели не сдерживали своих чувств или обрывались струны на домбре.

—Я родился таким, — указывает мой собеседник на своё лицо и таким образом отвечает на мой неозвученный вопрос. — Когда мама первый раз держала меня у груди, то очень сильно плакала. Так она мне рассказывала. Моя мама — очень сильная женщина. Я никогда не видел её слёз, и она никогда не говорила, жалея меня: «Мой бедный сын, как ты несчастен! За что нам такое горе? За что наказал нас Всевышний?!» Несмотря на мой внешний вид, мама назвала меня Бахыт. Ты знаешь, что означает это имя? Моё имя означает «счастье». Мама научила меня читать, писать и считать. Она очень любит меня. На, попробуй эти баурсаки и курт. Никто не может делать их так вкусно, как моя мама.

Мне очень симпатичен этот пастушок. Как ни странно, я любуюсь им и даже не обращаю внимания на цвет его лица. Я смотрю в его глаза: чистые и добрые, они излучают свет и тепло. Сижу на камне возле большого валуна, ем баурсаки, до крошки подбираю с ладони курт и чувствую, что стала гораздо счастливее, общаясь с этим парнем по имени Бахыт, что означает «счастье». Я забыла и о повышенном давлении, и о головной боли. Моё сердце до краёв наполняется великой благодарностью Небесному Отцу. Он, любя Бахыта, обустроил его жизнь наилучшим образом. Высокие горы, сияющие снежными вершинами, ласковый свежий ветер, яркое солнце, чистейший воздух, напоенный ароматами трав, цветы, пение жаворонка высоко в небе, облака, родниковая вода и еда, приготовленная любящими материнскими руками. «Человеку не надо много, чтобы чувствовать себя счастливым» — думаю я.

Бог поместил Бахыта вдали от людей, которые бывают жестокими и немилосердными. Он окружил его самыми добрыми животными — овцами. Они любят своего пастушка, слушаются его, а он не может жить без них. Бахыт всегда на высоте! Меня переполняют нежнейшие чувства, я тихо плачу, слушая его, и восхищаюсь любовью Отца Небесного ко всему, сотворённому Им.

— Мне пора, — произношу я, глядя на медленно заходящее солнце. Крепко обнимаю пастушка на прощание, говорю слова благословения и ухожу. Много раз оглядываюсь и машу рукой. Он стоит и смотрит мне вслед.

— До свиданья, Бахыт! До свиданья, гора вдохновенья!

— До свиданья, Бахы-ы-ы-ыт! — вторит эхо.

Я медленно спускаюсь с горы.

— Оля, мы потеряли тебя, — говорит моя сестра Лида. Её невестка радуется, показывая большую корзину грибов. Моё сердце тоже, как большая корзина: оно переполнено яркими плодами, которыми я готова делиться со всеми — миром, любовью, радостью, добротой, душевной теплотой, желанием жить и трудиться.

— Тёть Оль, да вы вся светитесь от счастья, — говорит Лидина невестка.

— Видите вон тот валун? — показываю я, оглядываясь. — Я сегодня там встретила счастье.

Я рассказываю родным о Бахыте, чьё имя означает «счастье».

— А мы живём в этой суете, — с грустью говорит моя сестра. — Всё чем-то недовольны, обижаемся по пустякам, не прощаем, ропщем, вечно нам чего-то не хватает, всего мало, хочется большего, а жизнь-то проходит…

Настал вечер. Со снежных гор повеяло прохладой. Мы благодарим наших родственников и уезжаем домой. У нас столько впечатлений, мы очень счастливы!

— Знаешь, Владимир, — обращаюсь я к мужу, — а мне больше нравится название Май-Тюбе, чем село Мичурино. Ведь «май» по-казахски — масло, а «тюбе» — холм. Выходит, Май-Тюбе — гора, покрытая маслом. Какое интересное название!

Мы удивляемся и радуемся. Молимся, благодарим Небесного Отца за прожитый день, за дарованные благословения, за наших родных, за прекрасные погоду и природу, за Бахыта, за счастливые драгоценные мгновения. Мы восхищаемся нашим Господом и Его дивной любовью ко всем людям.

Ольга Гопп, п. Черлак, Омская обл.