Баклажанные радости

Не все любят баклажаны. А, может, просто не умеют готовить? Опробуйте эти незамысловатые рецепты, пока сезон «синеньких» в разгаре.

«Кораблики» из баклажанов

Ингредиенты:

1 большой баклажан (порезать вдоль листиками толщиной 0,5 см),

1 большая морковка (порезать тонкой соломкой, длина соломинки — 7 – 8 см),

4 зубчика чеснока (пропустить через чеснокодавилку или мелко порезать),

0,5 стакана масла,

1 помидор (порезать кружочками толщиной 0,5 – 0,7 см),

1 ст. л. лимонного сока,

соль по вкусу.

Приготовление:

Посолить порезанный баклажан, оставить на 20 минут, затем промыть под проточной водой, запечь в духовке на смазанном маслом противне. Морковь потушить в масле до готовности, немного посолив. В конце добавить лимонный сок и чеснок. На запечённый баклажан выложить начинку из моркови и завернуть рулетом. По бокам можно украсить листиками кучерявой петрушки. Наколоть на бутербродную палочку (шпажку) листик помидора в виде паруса и проколоть ею рулет посередине. У вас получится «кораблик».

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