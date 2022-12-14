Если слушать родителей, то многих неприятностей можно избежать. А вот Наташа не послушалась маму, и всё могло бы закончиться печально, если бы…

Мама, как обычно, забрала Наташу из детского сада и повела домой. Подходя к дому, девочка увидела подружек. Они увлечённо строили горку из снега и, увидев Наташу, замахали ей руками:

— Пойдём с нами, — позвали они её.

— Мама, можно я погуляю? — засуетилась Наташа, готовая бежать.

Но мама её удержала:

— Нет, дочка. Сначала тебе нужно зайти домой переплести косички и снять твои праздничные бантики. Посмотри, они еле-еле держатся. Если ты потеряешь их, то я не смогу купить тебе новые на следующий праздник.

В тот день у Наташи был утренник в детском саду. Красивые белые банты мама специально купила накануне праздника на последние деньги.

—Мамочка, — попросила Наташа, — я буду очень аккуратной и внимательной. Я ни за что их не потеряю. Отпусти меня, пожалуйста.

Мама подумала и решила уступить дочке.

О! Какая это была радость: бегать, прыгать, валяться в снегу, бросать снежки и строить горку с подружками. Время прошло быстро и незаметно. На улице стемнело. Пора было идти домой. Наташа потопала ногами, стряхнула снег с пальто и зашла в подъезд. Сняв варежки, чтобы почистить шапку, она невольно коснулась руками своих косичек.

— Ох! — сердце Наташи затрепетало. — Я не уследила! Я потеряла бантики!

Наташа горько заплакала и медленно стала подниматься по ступенькам. Дойдя до квартиры, она нажала кнопку звонка.

Дверь открыла мама. Она сразу увидела пропажу.

— Ну, что же ты, дочка, обещала следить за своими бантами, а теперь плачешь?

— Прости меня, мамочка. Мне казалось, что они всегда были со мной. Я даже и не заметила, как это произошло.

— Конечно, если ты увлечена игрой, то очень сложно уследить ещё за чем-то.

— Да, — согласилась Наташа, — теперь я это понимаю. Что же делать?

— Давай помолимся и пойдём искать, — сказала мама, надевая пальто.

Наташа спускалась по ступенькам вслед за мамой, а сама думала: «Господи, как же мы найдём белые банты на белом снегу, да ещё в темноте?»

Выйдя на улицу, мама с дочкой увидели, что погода испортилась — подул ветер, повалил снег. Найти пропажу в таких условиях было нереально. Наташа вместе с мамой прошла по всем местам, где бегала сегодня с подружками, но бантов нигде не было.

— Пойдём домой, дочка, уже совсем холодно, — предложила мама.

Подойдя к подъезду, девочка повернула голову в сторону фонаря, который освещал протоптанную вдоль дома дорожку. Её взгляд упал на что-то колышущееся возле фонарного столба. О, чудо! Это же бантики! Ветер принёс их к фонарю. Счастливая Наташа подобрала свою потерю и довольная поспешила домой.

— Спасибо, Господи! — шептала она, поднимаясь по ступенькам.

Наталья Лысенко

Художник Елена Юнак

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Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.