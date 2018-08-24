Церковь адвентистов седьмого дня в Южном Азиатско-Тихоокеанском регионе нуждается в молитвах и поддержке после землетрясений и внезапного наводнения, которые, соответственно, поразили Индонезию и Лаос.

В ответ на эти бедствия Адвентистское Агентство Развития и Помощи (ADRA) в обоих территориях немедленно приступило к оценке ситуации, чтобы определить, как наилучшим образом распределить помощь тысячам людей, пострадавших от этих бедствий.

Более 600 человек оказались пойманными в ловушке, и более дюжины погибли после того, как в воскресенье 5 августа 2018 года на острове Ломбок произошло землетрясение силой 6,4 баллов. Согласно сообщениям СМИ, сильное землетрясение потрясло гору Ринджани, самое популярное среди туристов место на острове, в результате которого произошли оползни и сотни путешественников и туристов оказались в ловушке.

Власти заявили, что после проведения спасательных операций эти цифры могут еще увеличится. Подача электроэнергии и линии телефонной связи в этом районе были повреждены, что затрудняет коммуникацию.

Национальное агентство Индонезии по вулканической и природной деятельности (BMKG) в течение четырех часов после землетрясения зарегистрировало более сотни повторных толчков. Их эпицентр находился в 50 км к северо-востоку от города Матарам и произошло это за несколько минут до 7 утра.

Кириакос Эрсантукидес Эрлан, сотрудник отдела логистики ADRA Indonesia, который оценивал ситуацию, отметил, что большая часть операций по оказанию помощи сосредоточена в восточном районе Ломбок, «поэтому мы решили отправиться на север, чтобы посетить и оценить состояние трех деревень [там]. Эти деревни сильно пострадали от землетрясения, но пока им уделяют меньше внимания».

По мнению добровольцев — членов церкви, местных жителей и национальных агентств, существует огромная нужда в палатках и временных убежищах. Многие из потерпевших получили ранения и нуждаются в медицинской помощи, поэтому срочно нужны полевые госпитали, медицинские и хирургические бригады, лекарства, гигиенические наборы и вода. Пострадавшим семьям и детям также нужна одежда, готовые к употреблению продукты питания и постельные принадлежности.

8 августа ADRA Индонезии начала строительство временных убежищ и выдачу палаток эвакуированным. Она также начала раздавать гуманитарные товары пострадавшим семьям.

Индонезия является одной из многих стран, расположенных в Тихоокеанском Огненном Кольце, где часто происходят землетрясения и извержения вулканов.

Между тем, более 100 человек пропали без вести, неопределенное количество предположительно погибло после того, как 6 августа в провинции Аттапеу обрушилась недостроенная гидроэлектростанция. По сообщениям, недостроенная плотина пропустила миллиард кубических метров воды, разрушающей дома и вынудившей более 6 000 семей переехать.

Из-за сильных течений и наводнений сотни семей изолированы и все еще ждут спасателей. Разрушенные линии связи и отсутствие электроэнергии увеличивают тяжесть ситуации. Местные чиновники обращаются к близлежащим общинам за экстренной помощью, такой как одежда, еда, питьевая вода и лекарства.

Адвентистская церковь в Лаосе и АДРА в настоящее время оценивают ситуацию, чтобы определить наилучший способ оказания столь необходимой помощи, а также подготовиться к надлежащей координации распределения гуманитарной помощи пострадавшим.

Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2018 г.