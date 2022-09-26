В час, когда я печали полна,

Когда сердцу несказанно трудно,

Обращаюсь с призывом я к вам:

БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!

Будьте бережны с теми, кто стар,

Кого груз лет согнул полукругом,

Будьте бережны с теми, кто мал,

БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!

Берегите подросших юнцов

В их цветенье и силе упругой,

Не топчите прекрасных цветов.

БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!

Берегите того, кто созрел,

Кто стал опытным, трезвым и мудрым.

Не завысить его бы предел…

БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!

Мы не ведаем, выпадет кто

Раньше всех из житейского круга.

Так приблизьте друг к другу плечо —

БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!

Бог любви полноту нам явил,

Благодать Его к нашим услугам.

Как Христос Своих в мире хранил,

БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!

Лидия Жидкова

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2022 г.