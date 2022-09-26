В час, когда я печали полна,
Когда сердцу несказанно трудно,
Обращаюсь с призывом я к вам:
БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!
Будьте бережны с теми, кто стар,
Кого груз лет согнул полукругом,
Будьте бережны с теми, кто мал,
БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!
Берегите подросших юнцов
В их цветенье и силе упругой,
Не топчите прекрасных цветов.
БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!
Берегите того, кто созрел,
Кто стал опытным, трезвым и мудрым.
Не завысить его бы предел…
БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!
Мы не ведаем, выпадет кто
Раньше всех из житейского круга.
Так приблизьте друг к другу плечо —
БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!
Бог любви полноту нам явил,
Благодать Его к нашим услугам.
Как Христос Своих в мире хранил,
БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!
Лидия Жидкова
Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2022 г.