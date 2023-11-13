Без любви все великие истины наши

Приравняются быстро всего лишь к нулю.

Правоту не суметь отстоять мне не страшно.

Страшно мне не сказать после спора «люблю».

Страшно мне, если горечь поглубже я спрячу

И смотреть без тепла стану брату в глаза…

Он такой же, как я… Просто верит иначе…

Без Христовой любви нам обоим нельзя!

Без любви доказательства сыплются мимо…

Мимо крестного подвига, мимо Небес,

Мимо наших родных, мимо наших любимых,

Мимо милости Божьей и Божьих чудес.

Пусть духовных глубин я каких-то не знаю,

Может что-то не так понимаю, как ты,

Но наполнить любовью всё сердце до края —

Для меня это выше любой правоты!

Светлана Теребилина

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2023 г.