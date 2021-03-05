Безнадёжный случай? Только не для Бога!

Как чувствует себя человек, отдавший врачам всё своё состояние, но так и не получивший здоровья или хотя бы облегчения страданий? Есть ли для него надежда?

Однажды к Иисусу подошёл человек по имени Иаир, занимающий высокий пост — он был начальником синагоги (помещение, служащее местом общественного богослужения и являющееся центром религиозной жизни). Он пришёл к Иисусу в большой печали и, припав к Его ногам, воскликнул: «Дочь моя при смерти; приди и возложи на неё руки, чтобы она выздоровела и осталась жива» (Евангелие от Марка 5:23). Иисус немедленно отправился с Иаиром в его дом. Хотя ученики были частыми свидетелями Его дел милосердия, они удивились, что Он согласился выполнить просьбу надменного начальника синагоги; тем не менее, они последовали за своим Учителем, и весь народ тоже пошёл за Ним с радостью и надеждой.

Дом Иаира был недалеко, но Иисус и Его спутники, теснимые толпой, шли медленно. Взволнованного отца терзала эта медлительность, но Иисус, жалея народ, то и дело останавливался, чтобы облегчить страдания людей или утешить огорчённых.

Но здесь в центр внимания попадает ещё один герой, точнее героиня — тихая и скромная женщина, двенадцать лет страдавшая неизлечимой болезнью. Она истратила все свои средства на врачей и лекарства, но надежда угасала с каждым днём. В самый мрачный момент отчаяния она услышала об Иисусе. Ей никак не удавалось подойти к Нему ближе, поэтому она мечтала только об одном — прикоснуться хотя бы к краю Его одежды. Когда Иисус проходил мимо, она бросилась вперёд и сделала то, на что надеялась. И в тот же миг почувствовала, что исцелилась. В этом единственном прикосновении сосредоточилась вся её вера, и в одно мгновение боль её и немощь сменились бодростью и совершенным здоровьем.

С сердцем, переполненным благодарностью, она попыталась выбраться из толпы, но тут произошло нечто неожиданное. Господь не просто заметил её жест чистой и искренней веры, а захотел его отметить. Иисус вдруг остановился: «Кто прикоснулся ко Мне?» Вопрос прозвучал, как выстрел. Люди изумлённо стали оглядываться по сторонам. Пётр, искренний, но порывистый ученик, как всегда, не затруднился с ответом: «Наставник! народ окружает Тебя и теснит, — и Ты говоришь: “кто прикоснулся ко Мне?”» Иисус ответил: «Прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня» (Евангелие от Луки 8:45, 46). Спаситель мог отличить прикосновение с верой от прикосновения случайного зеваки.

Видя, что скрываться бесполезно, женщина, трепеща, выступила вперёд и бросилась к Его ногам. Со слезами благодарности она поведала о своей болезни и о своём исцелении. Иисус участливо сказал ей: «Дочь Моя, вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страданья твоего» (Евангелие от Марка 5:34, современный перевод под ред. М. П. Кулакова).

Что исцелило эту женщину? Имела ли чудотворную силу одежда Христа? Иисус не оставил никаких оснований для суеверий и кривотолков, будто Его одежда наделена сверхъестественной силой. Он всем дал понять, что не само прикосновение, а вера женщины сделала возможным это чудо исцеления. А что такое истинная вера? Это не просто знать, что Бог есть, что Он может помочь, что Он обладает сверхъестественной силой. Это значит искренно доверять Ему, любить Его, стараться выполнять то, что Он просит, считать Его своим личным Спасителем, стремиться к общению с Ним, как с Другом.

Но на этом история не заканчивается. Исцелив женщину, Иисус продолжил Свой путь к дому начальника синагоги.

Вдруг сквозь толпу протиснулся посланник и сообщил Иаиру, что его дочь умерла и что он не должен больше утруждать Учителя. Услышав это, Иисус сказал: «Не бойся, только веруй, и спасена будет» (Евангелие от Луки 8:50).

Когда Иисус и Его ученики пришли, нанятые плакальщики уже оглашали дом Иаира своими причитаниями, печально играла музыка. Мятущиеся люди удручали Иисуса. Он попытался заставить их замолчать, сказав: «Что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит» (Евангелие от Марка 5:39). Слова Незнакомца вызывали возмущение: ведь все видели, что дочь Иаира умерла. Люди насмехались над Ним. Приказав всем выйти из дома, Иисус взял с Собой отца и мать девочки и троих учеников: Петра, Иакова и Иоанна, и вместе с ними вошёл в комнату, где лежала покойница, приблизился к постели и, взяв умершую за руку, мягко произнёс: «Девица, тебе говорю, встань» (Евангелие от Марка 5:41).

И тут же трепет прошёл по телу лежащей недвижимо. Жизнь начала пульсировать в ней, а на устах появилась улыбка, глаза широко раскрылись, как будто девочка проснулась, и с удивлением смотрели на окружающих. Она встала, и родители, заключив её в объятия, плакали от радости.

Почему сегодня мы так мало видим проявление сверхъестественной силы Бога? Почему сплошь и рядом умирают и заболевают люди? Почему сегодня Иисус не воскрешает? Бог по-прежнему исцеляет больных, спасает нас от опасностей, посылает к нам ангелов-хранителей. Вся проблема в нас. Мы не всегда замечаем Божью милость и любовь. Вспомните, когда вы в последний раз обращались к Нему с молитвой и благодарили Его? Неблагодарные, мы можем затворить свои сердца для Его благодати.

Попробуйте что-то поменять в своей жизни. Вспомните как минимум три вещи, за которые вы можете поблагодарить Христа. Делайте это чаще, и вы заметите, как ваша жизнь начнёт меняться, вам захочется более близких отношений с Богом, и в сердце поселятся мир и покой.

Подготовила Наталья Скороход

Статья подготовлена по материалам книги Э. Уайт «Желание веков» издательства «Источник жизни».

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.