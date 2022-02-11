Библейское пророчество о США

В книге Откровение представлен необычный зверь. Он похож на ягнёнка, а говорит, как дракон. Многие усматривают в этом звере США. Так ли это?

Монолог «второго зверя»

Давайте поиграем в одну интересную игру. Я буду печатать красивые фантики и назову их деньгами. А вы будете у меня покупать эти деньги в обмен на свои материальные ценности, на свой труд и на свои идеи. А если вам понадобится больше денег, то вы можете взять их у меня под проценты, чтобы потом в поте лица трудиться на меня, отдавая свой долг.

Вы — это не какая-то маленькая группа людей, а все, живущие на Земле. А я — второй зверь из 13 главы книги Откровение.

Я создаю финансово-экономические институты, которые выпускают специалистов, защищающих мои интересы. А ваши дети верят, что ради получения и накопления моих фантиков стоит прожить жизнь.

Я не стою на месте и с личных деловых отношений перехожу к государственным: уже на уровне вашего правительства навязываю вам свои кредиты. В этом есть особая прелесть. Я предлагаю главе вашего государства много денег в долг, чтобы на эти средства он смог построить в своей стране мосты и дороги, разработать новые месторождения полезных ископаемых, чтобы потом ими возвращать мне накопившиеся проценты и часть долга. А я буду, в благодарность за мои услуги, ежегодно получать от вашей страны проценты и богатеть вашими усилиями вернуть мне долг. В случае несогласия с такой политикой я попытаюсь сменить ваше руководство на согласное, купив революцию или государственный переворот, а если это не пройдёт, то я попрошу ваших соседей, которые такие же, как и вы, должники, объявить вам войну, на которую я буду давать в долг мои фантики и поставлять современное вооружение.

А ещё я решился объединить свой потенциал с общепризнанным мировым духовенством — так проще продвигать свою идеологию. Наш союз оказался очень прочным. У нас даже созрел план, который мы собираемся осуществить в ближайшее время. Мои духовные друзья предложат миру свои концепции, а я буду экономически поддерживать все их идеи, так что никто не сможет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто примет нашу политику и поклонится нашей идеологии. У нас достаточно ресурсов и связей, чтобы это осуществить. А всех несогласных и упрямых придётся физически устранить.

Не переживайте, это не драконовские замашки, а вынужденная необходимость избавления от тех, кто не примет знак нашей власти. Из кроткого ягнёнка — в драконы… Кто бы мог подумать?!

А как невинно всё начиналось когда-то: необжитая территория, переселенцы, бегущие от преследований за веру, первый День благодарения на новой земле, Конституция, защищающая свободу… Впрочем, в вопросе свобод и толерантности мы с тех пор очень даже преуспели: в церкви венчают однополые пары, грех называть грехом нельзя, чтобы не ранить ничьи чувства. Молитвы в государственных школах тоже не приветствуются: вдруг это оскорбит чувства атеистов или инаковерующих… Большая работа проделана. Свобода подразумевает свободу и в грехе, так что не стоит удивляться.

Я, кстати, хороший актёр. Любую свою идею я умею упаковать в обёртку заботы о свободе, демократии и благополучии. Меня и моих духовных друзей очень беспокоит всеобщее благо. Но здесь я пока не буду сильно откровенничать. Мы кое-что готовим для вас.

Горстка верующих, соблюдающих заповеди Божии, пытается нас разоблачить, но им пока мало кто верит. Они утверждают, что финальный конфликт разразится вокруг центральной заповеди Закона Божьего — заповеди о святости субботнего дня. Только кто же им поверит? Все заняты QR-кодами, не понимая, что это не начертание зверя (не забыли ещё, кто такой зверь?), а лишь механизм контроля. Впрочем, этот механизм я отрабатываю неспроста: когда мы с моими духовными друзьями примем законы, противоречащие заповедям Божьим, нам легче будет отследить тех, кто не пожелает нам подчиняться.

Союз церкви с государством — великая сила. Пока все заняты пандемией, мы работаем над более значительным проектом. Не за горами тот день, когда каждому придётся выбирать: держаться Божьего Закона или принять человеческое установление — празднование первого дня недели, воскресенья.

Андрей Карпекин

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Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.