Библейская истина и доброта в вере и на практике

Президент адвентистской церкви опубликовал заявление о гомосексуализме и церкви.

В течение нескольких последних десятилетий церковь Адвентистов Седьмого Дня четко заявляла через официально утвержденные заявления и рекомендации свою библейскую позицию в отношении человеческой сексуальности. Недавно вновь были подняты вопросы относительно убеждений и практики церкви в отношении гомосексуализма и связанных с этим вопросов. Это заявление вновь подтверждает нашу библейскую позицию и призывает к Христоподобному подходу к этой сложной теме.

Во-первых, мы должны помнить, что «церковь Адвентистов Седьмого Дня признает, что каждый человек ценен в глазах Бога, и мы стремимся служить всем мужчинам и женщинам в духе Иисуса. Мы также считаем, что по милости Божьей и с помощью сообщества веры человек может жить в согласии с принципами Божьего Слова». [1]

Как Адвентисты Седьмого Дня, мы «считаем, что сексуальная близость относится только к супружеским отношениям мужчины и женщины. Это был план, установленный Богом при сотворении… Во всем Писании подтверждается эта гетеросексуальный образец. В Библии нет места гомосексуальным действиям или отношениям. Сексуальные действия вне гетеросексуального брака запрещены». [2]

Хотя это понимание может не совпадать с меняющимися социальными нормами, мы, как адвентисты седьмого дня, должны строить свою веру и практику только на вечном и неизменном Божьем Слове — Библии.

Мы считаем, что «Брак был установлен Богом в Эдеме и подтвержден Иисусом, как пожизненный союз между мужчиной и женщиной в любящем товариществе» [3], поэтому «однополые союзы» являются небиблейскими и не приняты в церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Хотя мы понимаем, что «гомосексуализм является проявлением искажения и нарушения человеческих склонностей и отношений, вызванных приходом греха в мир», мы утверждаем, что независимо от сексуальной ориентации все люди любимы Богом. «Мы не оправдываем выделение какой-либо группы как предмет презрения и насмешек, не говоря уже о жестоком отношении. Тем не менее, Божье Слово, которое выходит за рамки времени и культуры, не допускает гомосексуального образа жизни». [4]

Чтобы дать указания по исполнению этих убеждений, 8 апреля 2014 года были проголосованы и приняты Исполнительным комитетом Генеральной конференции церкви Адвентистов Седьмого Дня официальные рекомендации «Ответ на изменение культурных отношений в вопросе гомосексуальных и других альтернативных сексуальных практик». [ 5]

В этих рекомендациях рассматривается божественный идеал сексуальности и брака, а также рассматривается отношения церкви к гражданскому законодательству по вопросам гомосексуализма и альтернативного сексуального поведения. В этом руководстве утверждается, что «церковь Адвентистов Седьмого Дня ценит полноту Слова Божьего как своего окончательного авторитета в отношении истины, доктрин и образа жизни…«[6]

В ключевом разделе этого документа «Моральные и религиозные свободы Церкви» говорится:

Церковь Адвентистов Седьмого Дня будет побуждать все свои общины, сотрудников, руководителей служений, организации и учреждения придерживаться основанных на вере учений и религиозных практик в церковном членстве, служении, образовании и брачных церемониях, в том числе на свадьбах. Эти учения и религиозные практики, основанные на Библейских указаниях о человеческой сексуальности, одинаково применимы к гетеросексуальным и гомосексуальным отношениям. Это несовместимо с пониманием Церковью библейского учения о том, чтобы признавать или поддерживать членов, практикующих сексуальное поведение, несовместимое с библейскими учениями. Также не приемлемо, чтобы пасторы или церкви адвентистов предоставляли свадебные услуги или помещения для однополых пар. [7]

В руководстве также подчеркивается, что «каждый человек, независимо от пола, расы, национальности, социального положения, веры или сексуальной ориентации, заслуживает уважения и достойного отношения со стороны церкви Адвентистов Седьмого Дня и предприятий и организаций, через которые она осуществляет Божью миссию». [8]

Убеждая быть верным до конца, Эллен Г. Уайт, вдохновенный автор и соучредитель церкви Адвентистов Седьмого Дня, писала:

«Вся Вселенная взволнованно следит за завершающими сценами великой борьбы между добром и злом. Народ Божий подошел к границам вечного царства, и что может быть важнее, чем остаться верными Богу? На протяжении всех веков Господу служили героически стойкие люди, и теперь у Него есть те, кто подобно Иосифу, Илие и Даниилу не стыдятся признать себя Его избранным народом». [9]

Признавая, что мы живем в самом конце времени, давайте оставаться верными вере и практике Божьего Слова, «выражая библейскую истину с добротой самого Иисуса». [10]

Тед Н.К. Вильсон — президент всемирной церкви Адвентистов Седьмого Дня.

По материалам Adventist Review

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[1] «Гомосексуализм», официальное заявление, утвержденное Исполнительным комитетом Генеральной конференции, 3 октября 1999, www.adventist.org

[2] Там же.

[3] «Однополые союзы», официальное заявление, утвепжденное Исполнительным комитетом Генеральной конференции, 17 октября 2012. www.adventist.org

[4] Там же.

[5] «Отвечая на изменение культурных отношений к гомосексуализму и другим альтернативным сексуальным методам», 8 апреля 2014, генеральная конференция адвентистов седьмого дня, весенняя встреча 2014. www.adventist.org

[6] Там же.

[7] Там же.

[8] Там же.

[9] Эллен Г. Уайт, Пророки и Цари, p. 148.

[10] Ответ на изменяющиеся культурные отношения относительно гомосексуализма и других альтернативных сексуальных практик», 8 апреля 2014.

Источник: logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2017 г.