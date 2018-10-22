Библейские загадки для детей

Кто небо, землю сотворил,

Для солнца путь свой проложил?

Кто дал указ луне сиять?

Кто силу дал земле рождать?

Кто чудно всё устроить смог?

Один Великий Вечный _ _ _!

Был он грешен, ростом мал,

Увидать Христа желал.

Расскажи нам поскорей,

Звали как его? _ _ _ _ _ _!

(Луки 19)