Библейские загадки для детей

Любовь Павлюкова
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|Кто небо, землю сотворил,
Для солнца путь свой проложил?
Кто дал указ луне сиять?
Кто силу дал земле рождать?
Кто чудно всё устроить смог?
Один Великий Вечный _ _ _!
|Был он грешен, ростом мал,
Увидать Христа желал.
Расскажи нам поскорей,
Звали как его? _ _ _ _ _ _!
(Луки 19)
|Волны моря усмиряет,
Грешникам грехи прощает.
Путь к спасенью проложил,
Чудеса Свои явил.
Кто Он, знаешь?
Божий _ _ _!
Любовь Павлюкова
Отгадывай загадки и головоломки на сайте chudostranichki.ru