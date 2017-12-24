Библейские загадки

Небесный ангел весть принёс.

Возрадуйтесь со всеми:

Сын Божий Иисус Христос

Родился в …

Познав с младенчества нужду,

Христос приучен был к труду.

Всех восхищал Он как работник:

— Вот молодец! Отличный … !

Христос распят, но кто бы думал,

Когда затмился свет небес,

Что Иисус не просто умер:

На третий день Христос …