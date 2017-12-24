Библейские загадки
Небесный ангел весть принёс.
Возрадуйтесь со всеми:
Сын Божий Иисус Христос
Родился в …		  Вифлеем
 Плотник Познав с младенчества нужду,
Христос приучен был к труду.
Всех восхищал Он как работник:
— Вот молодец! Отличный … !
Христос распят, но кто бы думал,
Когда затмился свет небес,
Что Иисус не просто умер:
На третий день Христос …		  Воскрес
 Отцу При всех случились чудеса:
Христос вознёсся в небеса.
Разлилась радость по лицу, —
Сын шёл к Небесному …

 

Валерий Шумилин
Художник: Лилия Сазонова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.

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