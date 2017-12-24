Библейские загадки

Валерий Шумилин
Художник: Лилия Сазонова
|Небесный ангел весть принёс.
Возрадуйтесь со всеми:
Сын Божий Иисус Христос
Родился в …
|Познав с младенчества нужду,
Христос приучен был к труду.
Всех восхищал Он как работник:
— Вот молодец! Отличный … !
|Христос распят, но кто бы думал,
Когда затмился свет небес,
Что Иисус не просто умер:
На третий день Христос …
|При всех случились чудеса:
Христос вознёсся в небеса.
Разлилась радость по лицу, —
Сын шёл к Небесному …
Валерий Шумилин
Художник: Лилия Сазонова