Самый читаемый Библейский стих 2019 года

Популярное библейское приложение YouVersion объявило, что Филиппийцам 4:6 — это «стих 2019 года», так как пользователи приложения читали его чаще, чем любой другой библейский стих. «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом», — говорится в стихе.

Также сообщается о росте использования приложения: «Прослушано 5,6 миллиардов глав и прочитано 35,6 миллиардов глав».

Основатель YouVersion Бобби Грюневальд сказал, что его «обнадёживает то, что многие люди обращаются к Библии за поиском ответов на свои вопросы и вспоминают, что Бог сделал в их жизни, решая довериться Его верности».

Создатели приложения засвидетельствовали о 75-процентном увеличении пользовательской активности в Польше по сравнению с прошлым годом и 51-процентном увеличении пользовательской активности в Индии по сравнению с прошлым годом.

Популярность приложения остаётся высокой: в 2019 году добавились более миллиона новых подписчиков.

По материалам CNLNEWS

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2020 г