Библия — книга для всех

Палящий жар палестинской пустыни обжигал бедного арабского юношу, который пас небольшое стадо овец недалеко от побережья Мёртвого моря. Этот день для него ничем не отличался от предыдущих, когда он приводил овец сюда, на склоны гор, в поисках скудной травы. И он даже подумать не мог, что находка, которую ему вскоре предстоит обнаружить, перевернёт представления об истории.

Когда одна из овец забрела в пещеру, пастушок попытался выгнать её, бросив вдогонку камень. Вдруг мальчик услышал звук разбившейся глиняной посуды. Думая, что обнаружил что-то ценное, он мигом помчался домой, чтобы сообщить об этом отцу. То, что они нашли в тот день в пещере, было гораздо ценнее, чем богатства знатных людей древнего мира. В глиняных кувшинах на самом деле находилось сокровище. Так на морском побережье в 1947 году были обнаружены свитки Мёртвого моря — древнейшие из существующих рукописей Библии.

Дошедшая до нас Библия достойна доверия

Свитки были написаны ессеями, которые проживали в местечке Кумран неподалёку от Мёртвого моря приблизительно за 150 лет до нашей эры. Эти люди часами переписывали Священное Писание от руки. Их правила переписывания текста были чрезвычайно строгими, что обеспечивало точность. Эти древние свитки красноречиво свидетельствуют о достоверности дошедшей до нас Библии. Они содержат все книги Ветхого Завета, за исключением книги Есфирь.

Единство в разнообразии

На протяжении тысячелетий Божье Слово в точности передавалось от одного поколения другому. Библия писалась в течение 1500 лет более чем 40 авторами. Многие из этих авторов не знали друг друга. Они жили в разных местах, говорили на разных языках, являлись представителями различных культур, но благодаря тому, что каждый из них писал под вдохновением Святого Духа, они ясно представили единый Божий план для человечества. Поэтому в Писании мы находим удивительное единство мыслей, единство цели.

Так говорит Господь

Библия несёт в себе Слово Божье. В трёх тысячах мест библейские авторы заявляют: «Так говорит Господь», «И сказал Господь», либо используют подобные фразы.

Цель Священного Писания

Основная цель Священного Писания — открыть Божий план спасения человечеству. Библия содержит много исторических данных, но это не книга по истории. Она касается многих научных фактов, но это не научный трактат. Книга книг раскрывает много фактов о человеческом сознании, но это не работа по психологии. Хотя Библия затрагивает многие отрасли знания, она, прежде всего, является откровением Божьей воли человечеству.

Библия отвечает на три главных жизненных вопроса:

Почему я здесь? Как я появился? Что ожидает нас в будущем?

Писание даёт надежду и мужество.

Структура Библии

Библия состоит из двух частей, называемых Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет состоит из 39 книг: от книги Бытие до книги пророка Малахии. В нём показано Божье взаимодействие с Его народом от сотворения мира до рождения Христа. Новый Завет, 27 книг (от Евангелия от Матфея до Откровения), описывает рождение, жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа, а также историю ранней церкви и пророчества относительно последнего времени. В нём дано руководство и для церкви нашего времени.

Бог открывает Себя через Библию

Хотя Бог открывается нам через природу, совесть и жизненные обстоятельства, но Библия открывает Его планы и характер более ясно, чем любой другой источник.

Кто может читать Библию?

Когда мы купили старенький домик в деревне, то обнаружили там среди прочих вещей зачитанное Евангелие. Многие тексты были подчёркнуты. По всему было видно, что книга не пылилась на полке, что её часто и с любовью держали человеческие руки. В былые времена многие, очень многие, регулярно читали Библию и были прекрасно знакомы с ней — от простых деревенских жителей до членов царской семьи.

Почему же сегодня многие живут с убеждением, что можно называться христианином, не будучи знакомым с Библией? Почему люди решили, что читать и понимать Библию — это удел священников? Иисус, сын простого плотника, прекрасно знал Писания (Ветхий Завет), цитировал многие места наизусть. Великие писатели и поэты черпали вдохновение на страницах Библии. Почему же наше поколение оставило эту Книгу?

Очень важно самостоятельно изучать Библию. Вы не можете полагаться на то, что вам говорят другие. Понимание Библии во многом зависит от желания исполнять то, что Господь повелевает. Тем, кто не хочет оставить собственные предубеждения, Библия даётся с трудом. Тем же, кто читает её, искренне желая понять и исполнить Божью волю, Библия становится дорогой, любимой и понятной.

Есть и сложные места, но Господь пошлёт объяснение, если в молитве просить Его об этом. Библия объясняет сама себя. Если вам при чтении попадается непонятный текст, молитесь, чтобы Господь открыл вам его значение, а сами читайте дальше: вероятно, в другом месте Священного Писания вы найдёте разгадку.

Соберите «мозаику»

Давайте предположим, что вы собираете мозаику. Можете ли вы себе представить, как выглядит окончательная картина, не имея перед собой её образца? Конечно же, нет! Так же дело обстоит и с изучением Библии. Бог приглашает нас изучить все тексты по определённой теме, прежде чем сделать вывод, что по этой теме говорит Библия.

С чего начать?

Если вы никогда раньше не читали Библию, то начните с Евангелий. Их четыре.

Почитайте также Псалтирь и Притчи. Читайте не спеша. Размышляйте над каждым текстом (для удобства текст Библии разделён на главы и тексты, или стихи). И помните: Библия — это не просто книга. Каждый раз перед чтением молитесь: «Отец Небесный, я хочу понять Слово Твоё. Я прошу, чтобы Ты обличал мои грехи, исправлял меня, показывал мне путь жизни через эту Книгу. Дай мне мудрости и разумения при чтении. Открой мои духовные глаза».

«Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, — и дастся ему» (Библия, Послание Иакова 1:5).

Подготовил Михаил Руканов

Господи! Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку!.. И сколько тайн разрешённых и откровенных! Люблю книгу сию! Гибель народу без Божьего Слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия.

Ф. М. Достоевский

Измученный жизнью суровой,

Не раз я себе находил

В глаголах Предвечного Слова

Источник покоя и сил.

И. С. Никитин

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания… Англичане правы, что дают Библию детям… Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике… Библия всемирна… Вот единственная книга в мире: в ней всё есть.

А. С. Пушкин

Мне нужен был отвлечённый, недостижимо высокий идеал веры. И, принявшись за Евангелие, которого я никогда ещё не читывал, а мне уже было 38 лет от роду, — я нашёл для себя этот идеал.

Н. И. Пирогов

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.