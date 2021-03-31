Библия и врач-психиатр Юрий Бондаренко о смысле жизни

Слово Божье говорит, что богопознание должно составлять цель и смысл человеческой жизни.

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Евангелие от Иоанна 17:3).

Бог «произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли — хотя Он и недалеко от каждого из нас» (книга Деяния апостолов 17:26, 27).

«Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Послание римлянам 12:1, 2).

Богопознание не ограничено во времени. Оно приносит радость: «На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве» (книга Псалтирь 118:14).

Врач-психиатр Юрий Бондаренко о смысле жизни

Общаясь с пациентами, я понимаю, что у многих проблемы из-за того, что люди не имеют правильного смысла жизни.

Вот два совета:

Смысл жизни должен быть бесконечным.

Что бы с вами ни случилось, в какой бы ситуации вы ни оказались, смысл жизни должен оставаться. Семья не может быть смыслом жизни, потому что она конечна: дети вырастают, семьи распадаются, любимые умирают. Семья — это цель. Работа, карьера, образование, деньги — это цели, а не смысл. Смысл жизни должен приносить счастье.

Например, смысл жизни можно сформулировать так: помогать людям. Нуждающиеся в помощи люди есть всегда. Такая формулировка смысла жизни открывает большие горизонты для развития и роста.

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.