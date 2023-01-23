Библия о труде и отдыхе

«Возлюбленному Своему Он даёт сон» (книга Псалтирь 126:2).

«Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе!» (книга Псалтирь 127:1,2).

«Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся» (книга Исход 23:12).

«Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но пресыщение богатого не даёт ему уснуть» (книга Екклесиаста 5:11).

«Трудящийся достоин пропитания» (Евангелие от Матфея 10:10).

«Трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать»» (книга Деяния Апостолов 20:35).

«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 послание фессалоникийцам 3:10).

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.