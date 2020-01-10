Нет! Не живёт на книжной полке

Книга эта!

В пыли шкафов Она тихонько умирает.

Она — полночный крик и

вестница рассвета,

Она о старости спокойной не мечтает.

Она живёт, когда засалены страницы,

Когда фломастером

иль ручкой-самопиской

Её пророчества заносятся в таблицы…

И свет далёких звёзд становится

вдруг близким.

Не прячется Она в хранилищах

подземных

И проповедует, когда Её сжигают.

Она — как меч в руках своих гонимых

верных,

Она — как хлеб для тех, кто духом

голодает.

Нет, эта Книга не для праздных

рассуждений

О смысле бытия и мудрости бумажной!

Она для тех, чей дух желает

обновлений,

Для тех, кто выбор хочет сделать

самый важный.

Она, как солнца луч негаснущий, сияет.

В Ней виден Вечный Бог

и враг Его заклятый.

Её свидетельство вовек не умолкает!

В Ней явлен Сам Христос,

за нас с тобой распятый.

Нет, никогда не устареет Книга эта!

В Ней от Эдема до пришествия

Господня,

Черпали силы люди, ищущие Света!

Ты тоже ищешь? Так открой Её сегодня!

Роман Ступак

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.