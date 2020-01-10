Библия

25

Нет! Не живёт на книжной полке
Книга эта!
В пыли шкафов Она тихонько умирает.
Она — полночный крик и
вестница рассвета,
Она о старости спокойной не мечтает.
Она живёт, когда засалены страницы,
Когда фломастером
иль ручкой-самопиской
Её пророчества заносятся в таблицы…
И свет далёких звёзд становится
вдруг близким.
Не прячется Она в хранилищах
подземных
И проповедует, когда Её сжигают.
Она — как меч в руках своих гонимых
верных,
Она — как хлеб для тех, кто духом
голодает.
Нет, эта Книга не для праздных
рассуждений
О смысле бытия и мудрости бумажной!
Она для тех, чей дух желает
обновлений,
Для тех, кто выбор хочет сделать
самый важный.
Она, как солнца луч негаснущий, сияет.
В Ней виден Вечный Бог
и враг Его заклятый.
Её свидетельство вовек не умолкает!
В Ней явлен Сам Христос,
за нас с тобой распятый.
Нет, никогда не устареет Книга эта!
В Ней от Эдема до пришествия
Господня,
Черпали силы люди, ищущие Света!
Ты тоже ищешь? Так открой Её сегодня!

Роман Ступак

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.

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