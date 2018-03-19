Представьте, что у вас нет Библии на вашем родном языке. Около двух тысяч языков в мире лишены этой возможности. Сейчас, на 75-ом году своего служения, всемирно известные переводчики Библии из «Уиклиффа» продолжают работу по сокращению количества таких не охваченных групп. Одна из их новых миссий – глухие.

За 75 лет переводчики Библии «Уиклифф» перевели Слово Божье на множество языков мира.

«В Писании ясно сказано, что Слово будет распространяться среди всех людей, всех народов по всему миру, а затем вернётся Христос. Бог всё это спланировал, и тот факт, что Он избрал «Уиклифф» для осуществления Своего плана, очень вдохновлет меня», — рассказывает Энди Кинер, «Уиклифф», США.

Несмотря на обнадеживающие цифры, многое еще предстоит сделать. Организация заявляет, что в переводе Библии на свои языки нуждается около 160 миллионов человек.

«Когда Божье Слово оживает на том языке, который вы используете дома в общении со своей семьей, и вы видите, что Бог говорит на вашем языке, то понимаете, что это касается не каких-то посторонних людей. Это послание было адресовано вам, и оно становится основополагающим для всего, что делает Церковь», — говорит Энди Кинер.

Один из новых рубежей – это сообщество глухих, и «Уиклифф» работает с Библейским обществом глухих, чтобы охватить эту, зачастую забытую группу.

«Мы считаем, что они тоже являются целью Великого поручения, и они имеют право знать Божью истину», — уверена Шанталь Пеган, Библейское общество глухих.

Потребность велика. По оценкам Библейского общества глухих, во всем мире насчитывается 70 миллионов глухих людей, и менее двух процентов из них имеют доступ к Библии на понятном для них языке. И это не конечная цель. Из более чем трехсот пятидесяти языков жестов, рассказывает Пеган, полного перевода Библии нет ни на один, даже на американский язык жестов – амслен. Некоторые могут спросить: «Почему сообщество глухих не может просто читать печатную Библию?»

«Многие не понимают, что, как люди слышащие, мы развиваемся и воспитываемся в условиях звучащего мира. Мы окружены звуками. Это развивает наши языковые навыки. Развивает то, что мы используем, чтобы позже научиться читать и писать. Глухой человек не имеет такого опыта», — продолжает она.

Пеган называет язык жестов языком сердца глухих.

«Для них это лучший способ общения. Они так лучше всего понимают, и я думаю, что Господь хочет лучше общаться с ними. Он хочет, чтобы мы понимали его, Он хочет этого и для глухих. Так почему бы не дать им Писание на их языке? Почему бы не перевести Библию в формате, который они могут понять, и предложить им видеоконтент, который они смогут использовать на своих гаджетах», — говорит Шанталь Пеган.

Директор по операциям Адан Бёрк (Библейское общество глухих) рассказал нам о важности этого перевода с помощью переводчика Мистисур.

«Когда я рос, то видел много разных церквей, где люди переводили на язык жестов цитаты непосредственно из Библии и часто путались в понятиях. Иногда они даже неверно истолковывают смысл, поэтому я всегда боролся с этой тенденцией», — рассказывает он.

Берк приветствует новые достижения, особенно в отношении языка амслен. Когда перевод завершён, вступает в действие отдел продвижения Писания.

«Они стараются выяснить, как можно использовать этот перевод, как его применить, как с его помощью проповедовать в общине. Возможно, это будут различные способы. Например, приложение для телефона», — продолжает Адан Берк.

Мы застали Брэндона, когда он демонстрировал приложение для Библии глухих.

«Итак, вы видите, что здесь есть два разных раздела. Один из них включает в себя все книги Библии по порядку. А второй содержит библейские истории в формате видео, чтобы его могли смотреть глухие люди», — рассказывает он.

Компьютерные технологии необходимы для процесса. Шон Коллинз курирует программу, известную как «Хамелеон».

«Мы используем технологию захвата движения, когда движения жестикулирующего человека при помощи компьютера считываются, оцифровываются и переносятся на трехмерную модель в соответствующие декорации. Таким образом, это позволяет нам изменить модель в соответствии с внешностью местных жителей или библейских персонажей в исторических декорациях. И на визуальном языке, таком как язык жестов, это передает множество ситуаций», — говорит Шон Коллинз, менеджер проекта «Хамелеон».

Всё это помогает сотрудникам «Уиклиффа» охватить глухих людей во всём мире Словом Божьим.

Мы наблюдали, как координатор Севера Тревино впервые вступает в контакт с командой глухих переводчиков из Танзании.

«Я так взволнована. Он говорил мне, что не может быть на связи, потому что у них проблемы с Интернетом, и нам придётся ждать до следующего года. И вот мы здесь», — делится Севера Тревино, Библейское общество глухих.

Святой Дух помог устроить так, что это произошло, эта связь восстановилась.

Это потрясающе! В Библейском обществе глухих говорят, что на сегодняшний день отдельные фрагменты Библии перевели на 30 главных языков жестов. Общество и «Уиклифф» надеются, что в ближайшие три года в этот список добавится еще 100 языков. Стюарт Тиссен говорит, что глухие люди, как правило, последними узнают о том, что происходит в мире.

«Даже Библию мы получили в последнюю очередь. Я очень рад, что теперь, когда мы будем делать все эти переводы, у глухих людей появится возможность получить то, в чем они нуждаются», — говорит он.

Сотрудники «Уиклиффа» несут Слово Божье людям из всех слоёв общества, помогая возвестить о возвращении Иисуса Христа.

Источник: МХН

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2018 г.