Вопрос: Сейчас многие буквально помешаны на животных, любят их больше, чем людей. Недавно ребёнка сильно покусала собака. В комментариях под новостью многие оправдывали собаку и обвиняли ребёнка. Мне кажется, это уже перебор. Что говорит Библия об отношении к животным?

Ответ: Мне очень нравится следующий библейский текст: «Праведный печётся и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко» (книга Притчей 12:10). О животных непременно надо заботиться. Забота предполагает и ответственность. Животное (особенно проявляющее признаки агрессии) должно содержаться так, чтобы не причинять вреда людям. Например, у нас есть соседка, держащая коров на вольном выпасе (ходят по чужим огородам). Среди них есть буйная молодая тёлочка, которая, видя человека, несётся на него на всех парах. Несколько раз чуть детей моих не подавила. На мои жалобы хозяйка животного твердит одно: «Она бе­зобидная». До случая. Чтобы ребёнок пережил серьёзное потрясение, не обязательно его бодать и топтать

В Ветхом Завете есть такой принцип: «Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мяса его не есть; а хозяин вола не виноват; но если вол бодлив был и вчера и третьего дня, и хозяин его, быв извещён о сём, не стерёг его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, и хозяина его предать смерти» (книга Исход 21:28, 29). Сурово, но логично. Моё животное не должно представлять опасности для окружающих людей. И для чужих животных, кстати, тоже: «Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его; также и убитого пусть разделят пополам; а если известно было, что вол бодлив был и вчера и третьего дня, но хозяин его не стерёг его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его» (книга Исход 21:35, 36).

Господь Сам любит животных и нас призывает к тому же. Некогда Он заступился за ослицу, которую безжалостно бил Валаам: «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза?» (Библия, книга Числа 22:32). «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Евангелие от Матфея 6:26).

Всё-таки осмелюсь сказать, что жизнь человека в глазах Бога ценнее жизни животного. Бывает очень грустно, когда любители животных отчаянно ненавидят людей, и их отношение к животным противоречит разуму или интересам человека. Например, зоорадикалы безжалостно избивают отца, пнувшего уличную собаку, кидавшуюся на его ребёнка. Всех, поставивших лайк под новостью о том, что отловлена стая агрессивных уличных собак, так называемые защитники животных называют «недочеловеками», пугают адским пламенем и обещают, что им прилетит бумеранг. Некоторые даже оскорбляются, когда собаку называешь собакой: это ведь пёсель, хвостик, носик… И что плохого в слове «собака»?

Здорово, когда помогают приютам, гуляют с животными, привозят корма. Но если при этом зооволонтёра совсем не беспокоят беды людей, это тревожный звоночек.

Кстати, 16 сентября — День ответственности за свою собаку. Ещё раз повторю, что ответственность — это не только хорошие условия содержания, но и обеспечение безопасности людей, которые так или иначе с вашей собакой пересекаются.

И в заключение напомню тем, кто относится к животным не иначе как к игрушкам для своих деток: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Это не из Библии. Это Сент-Экзюпери. Но мысль достойная. И за лягушат, которых безжалостно тискает ребёнок, мы тоже в ответе, хоть и не приручали их. И за ящерок, и за ужиков, и за ёжиков… Это не игрушки.

Егор Стасов

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2023 г.