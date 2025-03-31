Библия о Божьей поддержке

«Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, [чьё] сердце вполне предано Ему» (2 книга Паралипоменон 16:9).

«Есть сила у Бога поддержать и повергнуть» (2 книга Паралипоменон 25:8).

«Десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня» (книга Псалтирь 17:36).

«Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику» (книга Псалтирь 54:23).

«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» (книга пророка Исаии 41:10).

«Принятые [Мною] от чрева, носимые Мною от утробы [матерней]: и до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить [вас]; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас» (книга пророка Исаии 46:3,4).