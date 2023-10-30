Библия о гадании, магии и астрологии

«Не ворожите и не гадайте» (книга Левит 19:26).

«Не обращайтесь к вызывающим мёртвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (книга Левит 19:31).

«Не должен находиться у тебя… прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (книга Второзаконие 18:10–12).

«И когда скажут вам: “обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям”, — тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мёртвых о живых?» (книга пророка Исаии 8:19).

«Пусть же выступят наблюдатели небес, и звездочёты, и предвещатели по новолуниям… Вот они, как солома: огонь сожёг их, не избавили души своей от пламени» (книга пророка Исаии 47:13, 14).

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.