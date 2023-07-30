Библия о любви

«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Евангелие от Иоанна 15:12).

«Постоянно любите друг друга от чистого сердца» (1 послание Петра 1:22).

«Жёны, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жён и не будьте к ним суровы» (Послание колоссянам 3:18, 19).

«Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нём, тот удаляет друга» (книга Притчей 17:9).

«Лучше блюдо зелени, и при нём любовь, нежели откормленный бык, и при нём ненависть» (книга Притчей 15:17).

«Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов» (1 послание Петра 4:8).

«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Послание евреям 10:24).

«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 послание коринфянам 13:13).

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.