Библия о помощи свыше

«Вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?» (книга пророка Иеремии 32:27).

«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (книга пророка Иеремии 33:3).

«Невозможное человекам возможно Богу» (Евангелие от Луки 18:27).

«Ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: “не бойся, Я помогаю тебе”» (книга пророка Исаии 41:13).

«Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна» (книга Псалтирь 59:13).

«Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал» (книга Псалтирь 118:173).

«Душа наша уповает на Господа: Он — помощь наша и защита наша» (книга Псалтирь 32:20).

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.