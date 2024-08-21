Библия о радости и веселии

«Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доб-

рое в жизни своей. И если какой человек ест и пьёт, и видит доброе во всяком труде своём, то это — дар Божий» (книга Екклесиаста 3:12, 13).

«Веселись о всех благах, которые Господь, Бог твой, дал тебе и дому твоему…» (книга Второзаконие 26:11).

«И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего» (книга Екклесиаста 11:10).

«Веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенна» (книга Иова 20:5).

«Радость человеку — благотворительность его» (книга Притчей 19:22).

«Весёлое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» (Притчей 17:22).

«И возвратятся избавленные Господом… с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся» (книга пророка Исаии 35:10).