Библия о субботе

 Субботний покой заповедан Богом ещё при сотворении мира:

«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (книга Бытие 2:2, 3).

 Позднее Бог напомнил израильскому народу о субботе, так как за годы египетского рабства некоторые принципы были преданы забвению:

«… Ты … говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые. И указал им святую Твою субботу и заповеди» (книга Неемии 9:13, 14).

 Суббота — не для работы:

«Не выносите нош из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакою работою, но святите день субботний так, как Я заповедал отцам вашим» (книга пророка Иеремии 17:22).

 Бог учит готовиться к субботе:

«Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня; что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите [сегодня]» (книга Исход 16:23).

 Отдыхать должен не только ты, но вся семья и подчинённые:

«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Гос-

подь день субботний и освятил его» (книга Исход 20:8–11).

 Суббота — особенный знак верности Богу:

«Субботы Мои соблюдайте, ибо это — знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас» (книга Исход 31:13).

«И святите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я — Господь Бог ваш» (книга пророка Иезекииля 20:20).

 В субботу верующие собираются на богослужение:

«Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех жилищах ваших» (книга Левит 23:3).

 Соблюдение субботы несёт радость и счастье:

«Блажен… сын человеческий, который… хранит субботу от осквернения» (книга пророка Исаии 56:2).

«Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днём Господним, чествуемым, и почтишь её тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, — то будешь иметь радость в Господе» (книга пророка Исаии 58:13, 14).

 Суббота — не только для израильского народа, но для всех людей:

«И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, … всех, хранящих субботу от осквернения её и твёрдо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моём доме молитвы» (книга пророка Исаии 56:6, 7).

 Субботу будут соблюдать обитатели Царства Божьего:

«Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Моё на поклонение, говорит Господь» (книга пророка Исаии 66:22, 23).

 Иисус посещал собрание верующих по субботам. Его ученики собирались на богослужения по субботам:

Иисус «пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать» (Евангелие от Луки 4:16).

«В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися [там] женщинами» (Деяния Апостолов 16:13).

 После распятия Христос покоился в могиле в субботу. Его ученики также остались в покое в этот день:

«День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб и как полагалось тело Его; возвратившись же, приготовили благовония и масти; и в субботу остались в покое по заповеди» (Евангелие от Луки 23:54–56).

 Суббота празднуется от захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу:

«От вечера до вечера празднуйте субботу вашу» (книга Левит 23:32).

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.