Впервые Библию перевели на курдский язык для христиан Ирака

Переводчики впервые перевели Библию на сорани, один из курдских языков, и теперь Писание станет доступным для шести миллионов жителей Северного Ирака, являющихся этническим меньшинством в стране, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Christian Post.

Работа над переводом Библии на язык сорани заняла 28 лет. Над переводом трудились переводчики из Church Mission Society (CMS) в партнерстве с Biblica (бывшее Международное Библейское Общество). Последние восемь лет группа переводчиков работала непосредственно в Ираке в тесном сотрудничестве с местными курдами, несмотря на преследования и войну в стране. Для того чтобы достигнуть более полной точности перевода они исследовали стили письма, сверяли написание имен и провели полный обзор Ветхого и Нового Заветов.

Пол Такстер из Church Mission Society отметил, что новый перевод вышел в самое подходящее время. Он подчеркнул, что Библия, записанное Слово Божье, укрепляет веру человека.

Исполнительный директор Biblica Карл Мёллер отметил, что проект стал по-настоящему «историческим событием» для курдов. Большинству из нас трудно представить, что у нас нет Библии на родном языке, но для курдов до сих пор это было реальностью.

«Перевод является результатом многих, многих лет молитв, большой жертвы команды наших переводчиков и замечательным напоминанием великой Божьей верности», – подчеркнул Мёллер и отметил, что Бог делает «потрясающие дела в Курдистане».

«Наша молитва о том, чтобы эта Библия стала благословением для курдской церкви, помогла верующим курдам расти в вере и использовалась Богом, чтобы привести многих курдов к отношениям с Иисусом Христом», – заявил Мёллер.

Помимо печатной версии, новая курдская Библия на сорани будет доступна в цифровом виде через приложение YouVersion и курдское приложение Pertukekem («Моя книга»).

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2017 г.