Благотворительный музыкальный концерт «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» организовали субботним вечером 17 февраля две общины Церкви христиан адвентистов седьмого дня Москвы — «Восточная» и «Факел». Цель мероприятия — поддержать семью Амира Низамова. Мальчику 3 года, и для того, чтобы Амир мог слышать, требуется сложнейшая операция.

383100 рублей — такова сумма средств, собранных во время концерта и детской благотворительной ярмарки. По словам мамы Амира, Виктории Низамовой, эти деньги помогут их семье стать ближе к поставленной цели, чтобы сын мог полноценно расти и развиваться.

На приглашение принять участие в концерте откликнулись группа Петра Арбузова «Новое имя» из Климовска, солистка Наталья Козакова, хор мальчиков общины «Восточная», ансамбль общины «Факел» и другие исполнители. А на детской благотворительной ярмарке были представлены разнообразные работы, выполненные руками ребят — украшения для дома, разделочные кухонные доски, заколки для волос, а также вкусное печенье. Все это участники могли приобрести в рамках беспроигрышной лотереи.

«Мы призваны нашим Господом служить людям теми талантами, которые Он подарил нам. Это первое благотворительное мероприятие в нашей церкви в 2018 году, но у нас много планов, и благодаря вовлечению и поддержке всех отделов церкви — детского, музыкального, женского, отдела Тавифы (который отвечает за помощь нуждающимся), надеюсь, мы сможем воплотить в жизнь те проекты, которые принесут пользу людям и славу Богу», — сказал пастор общины «Восточная» Вадим Гриненко.

Елена Леухина,

Отдел информации общины «Восточная»

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.