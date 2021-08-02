Бог хранил меня для встречи с ним

Виктор несколько раз был на волоске от гибели, но только много лет спустя осознал, что это Бог хранил его, чтобы однажды Виктор назвал Его своим Господом и Спасителем.

Мы немцы с Поволжья. Привезли нас в Сибирь в 1941 году, голодными и холодными. Восьмилетним мальчиком я уже начал работать (правда, с мамой). Однажды мы с мамой на быке, запряжённом в телегу, поехали в лес за жердями для колхоза. На обратном пути бык побежал, телега с жердями перевернулась, и я попал под жерди. Мама говорила тогда, что меня спас Бог. Она верила в Бога, была лютеранкой.

Однажды в меня стреляли с близкого расстояния, но промахнулись. В другой раз я ехал верхом на лошади, она шла галопом и перед канавой резко остановилась, перелетела через голову, упала на спину. Я должен был оказаться под ней, но каким-то чудом приземлился рядом. И только много лет спустя, уверовав в Бога, я понял, что это Господь спасал меня во всех этих случаях.

В 1998 году в наш посёлок стали приезжать верующие люди и предлагать духовные книги. В марте 1999 года я впервые переступил порог церкви. В юности я был комсомольцем и комсомольским вожаком. 29 лет был коммунистом и секретарём некоторое время. Представьте, каково мне было, когда я первый раз приехал в церковь. От дороги до дверей — примерно 70 метров, я их кое-как прошёл. А 21 марта я уже принял крещение. Не скрою, первые два-три года было нелегко. Многие друзья от меня отвернулись, в посёлке стали посмеиваться, а дети и до сих пор плохо понимают меня. Но я точно знаю, что Бог меня позвал, и я пошёл, и другого пути не будет у меня.

Когда я уверовал в Бога, Он не стал заботиться обо мне меньше. В жизни верующих людей тоже бывают страдания, но с Богом проходить их легче.

Несколько лет назад со мной произошёл очень неприятный случай. Это было 17 сентября 2018 года. Я каждый день хожу на прогулку. Иногда езжу на велосипеде. От моего дома до трассы примерно 2,5 км. Я часто доезжаю на велосипеде до трассы, разворачиваюсь и еду обратно домой. 17 сентября я стал разворачиваться, чтобы ехать домой, и только выехал на дорогу, как меня ударила машина, которая шла со скоростью 100 км в час. У меня были сломаны восемь рёбер, повреждена грудная клетка (и ещё по мелочи). По словам полиции и сотрудников скорой помощи, я не должен был остаться в живых. В больнице говорили, что месяца три-четыре я ходить не смогу, но уже в ноябре я ходил и даже убирал снег. В посёлке все удивлялись: «Как, вы уже ходите?!» И мой ответ всем: «Для Бога ничего невозможно нет!» За что я Его днём и ночью благодарю.

Виктор Крафт, п. Озерки, Тюменская область

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.