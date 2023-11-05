Бог отвечает тем, кто ждёт ответ,
Кто может терпеливо в дверь стучаться,
Не развернуться, не засомневаться,
Не размышлять, откроют или нет.
Бог отвечает на вопрос души,
Души ранимой, сильной и прекрасной.
Души, что на любой ответ согласна,
Пусть даже он всё сердце сокрушит.
Бог отвечает тем, кто честно ждёт,
Кто не додумал тот ответ за Бога
И не пошёл опять своей дорогой,
Скрипя, ропща и вытирая пот…
Нет… Наш Господь умеет говорить.
Он говорит в те преданные уши,
Которые способны ждать и слушать,
И сказанное трепетно хранить.
Бог отвечает на любой вопрос
И потому, что связан обещаньем,
И потому, что наше ожиданье
Показывает душу в полный рост.
И если ты почти уже без сил,
Устал стучать, устал стоять у двери,
Как раз и наступило время верить!
Смирись. Стучи сильнее. И проси.
Светлана Теребилина
Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2023 г.