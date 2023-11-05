Бог отвечает тем, кто ждёт ответ,

Кто может терпеливо в дверь стучаться,

Не развернуться, не засомневаться,

Не размышлять, откроют или нет.

Бог отвечает на вопрос души,

Души ранимой, сильной и прекрасной.

Души, что на любой ответ согласна,

Пусть даже он всё сердце сокрушит.

Бог отвечает тем, кто честно ждёт,

Кто не додумал тот ответ за Бога

И не пошёл опять своей дорогой,

Скрипя, ропща и вытирая пот…

Нет… Наш Господь умеет говорить.

Он говорит в те преданные уши,

Которые способны ждать и слушать,

И сказанное трепетно хранить.

Бог отвечает на любой вопрос

И потому, что связан обещаньем,

И потому, что наше ожиданье

Показывает душу в полный рост.

И если ты почти уже без сил,

Устал стучать, устал стоять у двери,

Как раз и наступило время верить!

Смирись. Стучи сильнее. И проси.

Светлана Теребилина

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2023 г.