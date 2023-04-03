Бог послал необычное плавсредство

Говорят, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. А если силы покинули и гибель близка?

Этот случай произошёл со мной в Дагестане, около Каспийского моря. В 1980 году мы с друзьями двумя машинами поехали отдыхать на озеро — рыбку половить, искупаться, позагорать с детьми. Расположились на месте, поплавали и решили порыбачить. Мы с мужем закинули удочки. Не клюёт. Я предложила поменять место, и мы поднялись на вал, где вода падала с четырёхметровой высоты: был сильный шум, летели брызги. Перейдя этот вал, мы увидели две большие трубы и озеро, вода из которого поступала в Каспийское море. Муж закинул удочку, стало клевать, но рыба мелкая попадалась. Я говорю мужу: «Брось якорь. Может, судак здесь есть». А муж отвечает: «Якорь у меня один. Вдруг зацепится. Ты же не полезешь отцеплять». «Полезу», — говорю.

Кинул раз — ничего. Другой раз — пусто. На третий раз якорь зацепился. Пришлось мне лезть. Ничего не было видно: вода покрыта плёнкой, пауки бегают… На небольшой поворот с высоким камышом я не обратила внимания. Якорь выдернула, отдала мужу, а сама стала плыть к берегу, но оказалась в водовороте. Я к берегу гребу, а меня относит в другую сторону. Гребу-гребу, а меня несёт в сторону труб. Метров восемь до них осталось. Я выбиваюсь из сил, ноги и туловище тянет в трубы, у меня уже полный рот воды. С трудом крикнула: «Ваня, помоги», но муж не

услышал. Всё. Тону. И обращаюсь к Богу: «Спаси меня, не оставь детей сиротами. Господи, помоги!»

У меня уже паника, сил грести нет. И вдруг из-за поворота прямо на меня плывёт большой тюк сена, обмотанный проволокой. Я обрадовалась, вцепилась в него и под себя подтолкнула; тюк почти остановился. Вдруг вижу камышинку в воде, я схватилась за неё и потянула. Это приблизило меня к берегу. Я была где-то в метре от него. Но вдруг камышинка оторвалась, и меня понесло дальше. Смотрю — другой стебелёк. Я за него ухватилась ногами, оттолкнула от себя тюк, и травинка оказалась у меня в руках. Я подтянулась к берегу и ощутила под ногами дно. Какая я была радостная! Сто раз сказала спасибо Господу. Выбралась на берег, упала на траву, заплакала от счастья и ещё много-много раз поблагодарила Бога за спасение. Ведь это Он послал тюк сена и камышинки.

С тех пор моё отношение к Богу изменилось. Каждый день благодарю Его за прожитый день. Вся семья у нас верующая. Даже внук, которому 12 лет, научен Господу молиться.

После того чудесного спасения я даже не стала мужа ругать за то, что он ушёл, не дождавшись моего выхода из воды. Много лет прошло, а я пишу и волнуюсь. Я долго думала, писать или нет об этом случае, но решила поведать о нём: может, кому-то тоже смерть будет смотреть в глаза. Пусть тогда погибающие обратятся к Спасителю. Он обязательно поможет. Проверено на себе.

Нина Авакимова, г. Шахты, Ростовская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.